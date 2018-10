El Ministerio de Educación volverá a apoyar económicamente las Olimpiadas Científicas

Publicado 10/08/2018 15:02:10 CET

El Ministerio de Educación y Formación Profesional volverá a apoyar las Olimpiadas Científicas, competiciones de diversas materias (Matemáticas, Física, Química, Economía, Geología y Biología) organizadas por las respectivas Reales Sociedades Científicas y organizaciones equivalentes, en las que participan alumnos de educación secundaria del mundo entero, en fases nacionales e internacionales.

"Volveremos a apoyar las Olimpiadas Científicas porque son fundamentales para fomentar tanto las vocaciones científicas de los estudiantes de secundaria como para estimular su motivación por estas disciplinas", ha asegurado la ministra de Educación y Cultura, Isabel Celaá, en un mensaje publicado en su cuenta personal de Twitter.

El gabinete de Celaá ha detallado en un comunicado que el Ministerio está tramitando una convocatoria extraordinaria "con el fin de abonar los premios a los alumnos y alumnas ganadores de las fases nacionales de la presente edición". Además, asegura que apoyará la celebración de las Olimpiadas Iberoamericanas de Matemáticas, que se desarrollarán en Huelva y Algarve (Portugal), en septiembre de 2018

"Debido a la normativa de subvenciones, el equipo actual no ha podido asumir los gastos de los viajes internacionales estudiantiles de la presente edición, ya que no fue publicada ninguna convocatoria en su momento", afirman desde el Ministerio de Educación atribuyendo el fin de las ayudas a estas competiciones al anterior gobierno de Mariano Rajoy.

"Hasta hace seis años, la financiación se realizaba a través de convenios firmados entre Educación y las Reales Sociedades Científicas. En ese momento, se procedió a un cambio de normativa, lo que obligó a que el convenio se tuviera que sustituir por una convocatoria", detallan desde el Ministerio.

"En el curso 2015-2016 se publicó una convocatoria y se pagaron determinados gastos. En el curso 2016-2017 se pagaron algunos gastos pero no se publicó una convocatoria y en el curso 2017-18, hasta el cambio de Gobierno, no se había publicado una convocatoria y no se había pagado ningún gasto", añaden.

Según el Ministerio de Educación y Formación Profesional, "recuperar el apoyo a estas emblemáticas olimpiadas" supone "fomentar tanto las vocaciones científicas de los alumnos y alumnas de secundaria como estimular su motivación por estas disciplinas y contribuir así a mejorar su rendimiento", y anuncia que para el curso 2018-2019 se recuperará la convocatoria de estas competiciones para asumir "los gastos tanto de la cuantía de los premios como de los desplazamientos de los estudiantes de secundaria españoles a las respectivas Olimpiadas Científicas internacionales".

PETICIÓN DE LAS REALES SOCIEDADES CIENTÍFICAS

El Ministerio de Educación y Formación Profesional ya adelantó a Europa Press el pasado 1 de agosto que pretendía recuperar el apoyo" que prestaba a los estudiantes españoles que participan en las Olimpiadas Científicas, después de que el equipo de Celaá recibiera recientemente a representantes de las seis Reales Sociedades Científicas, que reclamaban la recuperación de las ayudas.

A finales de julio, la Asociación Nacional de Estudiantes de Matemáticas lamentaba que la participación de la delegación española en la pasada Olimpiada Internacional, celebrada en julio en Rumanía, no hubiera contado con el apoyo del Gobierno, lo que culminaba, en opinión de esta organización, "el proceso paulatino de reducción de la financiación de las olimpiadas científicas iniciado hace ya años", .

Este pasado jueves, Ciudadanos presentó en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para "garantizar que la Real Sociedad Española de Física pueda participar en las Olimpiadas Iberoamericanas de Física" que se celebrarán en Puerto Rico. Además, la formación naranja registró una solicitud de respuesta por escrito al Gobierno para que exponga si tiene apoyar económicamente a la Real Sociedad Española de Física (RSEF) para participar en este encuentro.

La formación naranja recordaba en el escrito presentado en el Congreso que este año, por primera vez, el Ministerio de Educación no había ayudado a financiar la participación de la RSEF en las Olimpiadas Internacionales de Física, que se celebraron el pasado mes de julio en Lisboa (Portugal) y donde un joven madrileño consiguió el primer oro de la historia para la delegación española.

Las Olimpiadas Científicas empezaron a organizarse hace más de 40 años y la participación en ellas de representantes españoles siempre ha tenido efectos muy positivos para el sistema educativo español y para el reconocimiento en el exterior del interés de España por el fomento de estas disciplinas en el ámbito educativo.