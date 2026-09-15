El Ministerio de Universidades destaca su trabajo para garantizar una oferta de "notable calidad académica" en Ceuta

El secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa - MICIU

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, ha destacado el "esfuerzo y el trabajo" que desarrolla el Ministerio "para garantizar una oferta universitaria de notable calidad académica en Ceuta".

Así lo ha manifestado este martes Cigudosa durante su reunión con el rector de la Universidad de Granada, Pedro Mercado, en Ceuta, en la que ha reafirmado el compromiso dle Ministerio con el Campus universitario de la ciudad autónoma, dependiente la Universidad de Granada.

En el encuentro, en el que también han participado el secretario general de Universidades, Francisco García, y el vicerrector para los campus de Ceuta y Melilla, Planificación Estratégica y Comunicación de la Universidad de Granada, Salvador Del Barrio, se han abordado las necesidades actuales del Campus Universitario de Ceuta con el objetivo final de "preservar la calidad y continuidad de la actividad universitaria en la ciudad autónoma".

El 'número 2' de Universidades ha insistido en "el respaldo del Estado a la Universidad de Granada y a su compromiso con una oferta universitaria de calidad, la igualdad de oportunidades y la cohesión territorial en Ceuta y también en Melilla".

Los Campus Universitarios de Ceuta y Melilla forman parte de la Universidad de Granada y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades es su administración de referencia, ya que las ciudades autónomas no disponen de competencias en materia universitaria.

Cuentan con una comunidad estudiantil de cerca de 3.800 estudiantes, contribuyendo de manera directa a garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación superior, formar talento y cualificar a los profesionales que desarrollan su actividad en ambas ciudades autónomas.

Posteriormente, Juan Cruz Cigudosa, acompañado de Francisco García, ha mantenido un encuentro con el director del Centro de la UNED en Ceuta, Carlos Rontomé, a quien ha trasladado el apoyo del Ministerio al personal del centro.