Morant defiende abordar la financiación universitaria en la Conferencia de Presidentes:"La infrafinanciación se expande"

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha defendido incluir el tema de la financiación de las universidades públicas en la Conferencia de Presidentes que se celebra este viernes en Barcelona.

"Es un tema de Estado. No entiendo qué problema pueden tener las comunidades autónomas de que se trate la financiación de la universidad pública en una Conferencia de Presidentes. Quizás no quieren que elevemos a nivel de presidentes un tema que al Gobierno nos preocupa y nos ocupa mucho, que es el estado de la financiación de las universidades públicas, que es competencia única y exclusiva de las comunidades autónomas", ha señalado Morant.

Durante su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha advertido de que "ya hay familias que para que su hijo o su hija con notas de corte buenísimas, con notas de Selectividad buenísimas, tienen que sacar un préstamo bancario para que estudien una carrera universitaria".

"No se trata de que has tenido malas notas, se trata de que no se está ofertando suficiente matrícula por parte de la universidad pública y esto se debe a la infrafinanciación de las universidades. Hablamos mucho de la señora Ayuso y de lo que ocurre en la Comunidad de Madrid, pero es que el caso de Ayuso y del modelo de infrafinanciación se está expandiendo", ha avisado.

La ministra ha puesto como ejemplo que, en la Comunidad Valenciana, desde el año 2015 al año 2023, es decir, con el Gobierno socialista, "se aumentó un 40% la financiación de las universidades valencianas": "Sin embargo, el año pasado ya se congeló. Este año, un 5%"

Morant considera que es un tema "del que hay que hablar" en la Conferencia de Presidentes, porque, en sus palabras, "ese modelo en el cual las comunidades autónomas bajan los impuestos a los que más tienen y a la vez recortan la financiación e infrafinancian servicios públicos de primer orden, como la universidad pública, es un tema de Estado".

"Y, por tanto, aparte de ser atendido en la conferencia sectorial, que como ustedes saben, el Gobierno de España estamos trabajando con las comunidades autónomas este tema, porque nos preocupa y nos ocupa, consideramos que es un tema de lo suficientemente importancia y estratégico para nuestro país como para llevarla a la conferencia de presidentes. La pregunta vuelve a ser la misma. ¿Qué problema tienen las comunidades autónomas del Partido Popular en tratar el tema de la universidad pública en conferencia de presidentes?", ha concluido.