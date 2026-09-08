Patxi López dice que el Informe PISA es "preocupante" y pide una reflexión colectiva: "Algo no estamos haciendo bien"

Archivo - El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Patxi López, ha reconocido que el Informe PISA 2025 publicado por la OCDE es "preocupante" por los resultados de España y ha pedido una reflexión colectiva.

"La solución tiene que ser colectiva y compartida, porque nos va el futuro en ello. Es un informe preocupante, algo no estamos haciendo bien", ha señalado este martes López en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados.

Los alumnos españoles de quince años han obtenido su peor resultado de la historia del Informe PISA de la OCDE en Lectura, Matemáticas y Ciencias en la edición de 2025, que evalúa a los estudiantes que se han formado con el currículo de la LOMLOE, la ley de educación aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez a finales del año 2020.

Ante los resultados del Informe PISA 2025, el diputado socialista ha recordado que "la mayor parte de las competencias de educación están en manos de las comunidades autónomas".

Asimismo, ha explicado que, si no se comprenden algo cuando lees, "es muy difícil que resuelvas un problema de Matemáticas que primero tienes que leer y comprender".

Por ello, López ha pedido hacer una reflexión que "tiene que ir más allá del propio sistema educativo", sobre la influencia que tiene la tecnología en estos resultados y el "uso masivo y permanente" de los teléfonos móviles y las tablet. "El lenguaje que utilizan esta tecnología, el tiempo de uso, las redes, todo esto hay que analizar", ha dicho.

"Esto es un fenómeno muy complejo que nos está sucediendo en toda Europa y que necesita de un buen diagnóstico para poder poner encima de la mesa una buena solución", ha aseverado el portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados.