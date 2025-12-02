Podemos acusa a Ayuso de "pauperizar" las universidades públicas madrileñas y pide al Gobierno que las "rescate"

La portavoz del grupo parlamentario de Podemos, Ione Belarra, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos y diputada en el Congreso, Ione Belarra, ha acusado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de "pauperizar" las universidades públicas madrileñas y ha pedido al Gobierno que las "rescate".

"Espero que el fin de la señora Ayuso empiece por la universidad. Si no es así, si la señora Ayuso continúa por este camino de pauperización de las universidades públicas, yo le pido al Gobierno de España que rescate a las universidades públicas de la Comunidad de Madrid", ha subrayado Belarra, este martes, en rueda de prensa en el Congreso, antes de la Junta de Portavoces.

Así se ha pronunciado la líder de Podemos tras mostrar su "apoyo" a los estudiantes que se movilizaron la semana pasada "en esa huelga histórica" para denunciar falta de financiación en las universidades madrileñas.

Belarra ha afeado a Ayuso que "le ha declarado la guerra a la universidad pública" y ha añadido que "no es casualidad". "Tiene que ver con que las universidades públicas son uno de los principales focos de pensamiento crítico. Tiene que ver con que permiten reforzar la ciencia, la investigación, que es algo que no le gusta a la señora Ayuso", ha agregado.

Además, ha criticado su "modelo de privatización y de recortes" y ha advertido de que está dejando a la universidad pública en estado "absolutamente crítico".

"No nos podemos permitir en este país, por puro interés nacional, que se deje caer algunas de las mejores universidades que hay en este país, única y exclusivamente por la gestión irresponsable que hace la señora Ayuso de todos los servicios públicos", ha insistido.