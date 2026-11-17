La candidata de Podemos a las elecciones del 29N, Irene Montero, - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Podemos quiere establecer una moratoria indefinida a la creación de nuevas universidades privadas y revisar las licencias concedidas para retirar aquellas que no cumplan los requisitos de calidad, investigación y estabilidad laboral, eliminando la posibilidad de que puedan contratar hasta un 40% de profesores temporales.

En la misma línea, propone prohibir la adscripción de centros privados a las universidades públicas "por tratarse de una vía encubierta de privatización".

Así lo refleja el programa 'Así de básico: Paz, casa y trabajo' de Podemos para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, recogido por Europa Press.

El documento también incluye una propuesta por una universidad pública "gratuita, accesible, y con financiación suficiente". Así, la formación morada garantizará que ninguna persona quede excluida de la universidad por motivos económicos.

"Alcanzaremos progresivamente, durante la próxima legislatura, la gratuidad total de las tasas de grado, máster y doctorado en las universidades públicas, en todos los cursos y convocatorias, y estableceremos un sistema de becas-salario de hasta 800 euros mensuales en función de la renta familiar para estudiantes universitarios", señala al respecto.

Podemos quiere además revertir "los recortes presupuestarios y los planes de ajuste que deterioran la universidad pública, garantizando financiación suficiente para la docencia, la investigación, las plantillas y los grupos de investigación"; y ampliar y proteger las plazas, titulaciones, grupos y asignaturas optativas, evitando cierres por falta de financiación y garantizando especialmente la continuidad de los grupos de tarde para facilitar el acceso a quienes trabajan.

El programa incluye reforzar las plantillas universitarias, reducir la carga docente y asegurar el cumplimiento de los límites legales de dedicación del profesorado, así como garantizar "la democracia, la participación y las libertades en la universidad pública".

De este modo, busca garantizar la participación efectiva del estudiantado y del conjunto de trabajadoresen las decisiones universitarias, reforzando los órganos democráticos y protegiendo los derechos de organización, representación, expresión y participación de toda la comunidad universitaria.

Podemos destaca que aprobará una nueva Ley de Universidades y una nueva Ley de Ciencia para garantizar carreras profesionales "estables, bien remuneradas y previsibles" para todo el personal docente, investigador, técnico y de administración y servicios de las universidades y organismos públicos de investigación.

COMBATIR LA TEMPORALIDAD EN UNIVERSIDADES Y ORGANISMOS PÚBLICOS

Para ello, combatirá la temporalidad en universidades y organismos públicos de investigación, sin excluir ninguna figura contractual, y elevará al 80% el porcentaje mínimo de personal docente e investigador funcionario, además de establecer límites al encadenamiento de contratos temporales y programas de estabilización para alcanzar estos objetivos durante una legislatura; e incrementar los salarios de todas las categorías, garantizando una subida mínima del 30%.

Igualmente, duplicará, como mínimo, las convocatorias anuales de contratos predoctorales, post doctorales y de estabilización, estableciendo "una regla de no regresividad que impida recortes significativos en las plazas convocadas".

Podemos apuesta también por aprobar un nuevo Estatuto del Personal Investigador que garantice derechos laborales y de protección social desde la etapa predoctoral, establezca criterios objetivos de promoción y permita que hasta el 75% de quienes inician una carrera científica puedan desarrollar una trayectoria estable en la investigación o la educación superior.

En este sentido, se compromete a que todo el personal investigador tendrá los mismos derechos en términos de protección social, cotizaciones, derecho al paro, indemnizaciones por fin de contrato, complementos por antigüedad; y a implantar la regla de un único concurso para acceder a una plaza estable, permitiendo posteriores procesos de promoción sin poner en riesgo el empleo.+

La formación desarrollará también carreras profesionales específicas para el personal técnico y de administración y servicios y para la investigación hospitalaria, incorporando a todos estos colectivos al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación y garantizando los mismos derechos laborales al personal de todos los organismos públicos ejecutores de ciencia.

Podemos propone incrementar la inversión pública en ciencia e innovación hasta alcanzar el 2% del PIB y garantizar la ejecución íntegra de las ayudas directas a la investigación, priorizándolas frente a los créditos financieros, y establecer mecanismos de control para asegurar que las subvenciones a empresas se destinan realmente a actividades de I+D+i.

Reformará asimismo el funcionamiento del sistema público de investigación para hacerlo "más eficaz, transparente y democrático"; y realizará una auditoría integral para reducir la burocracia que soportan los equipos investigadores, creará una plataforma única de convocatorias y establecerá un modelo único de currículum evaluable.

"Garantizaremos la aplicación efectiva de los protocolos contra el acoso laboral y la violencia de género en las instituciones científicas públicas y privadas", asevera Podemos.