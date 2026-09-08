Los profesores universitarios de Ceuta piden a la UGR romper relaciones con Marruecos

Archivo - El rector de la Universidad de Granada, Pedro Mercado(c), durante unos actos institucionales de la URG. - Álex Cámara - Europa Press - Archivo

CEUTA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de profesores de la Universidad de Granada ha pedido al Rector Magnífico de la entidad, Pedro Mercado, que se "rompan relaciones con Marruecos" al igual que ocurrió con Israel tras las represalias del Ejército israelí en la Franja de Gaza tras los atentados del 7 de octubre de 2022.

De la misma manera, estos profesores han solicitado que se revoque la concesión de Doctor Honoris Causa que fue concedida al soberano marroquí, Mohamed VI, en el año 2000.

Esto se ha producido en el transcurso de un encuentro que ha tenido lugar en el Campus Universitario 'Manuel Olivencia', según ha trascendido, y al que también ha asistido Salvador del Barrio, vicerrector para asuntos de Ceuta y Melilla de la universidad nazarí.

Los profesores también han pedido que la Universidad incremente su presencia, tanto en profesores y alumnos como en actos académicos, en la Ciudad Autónoma como muestra de apoyo a Ceuta tras la crisis migratoria, y han solicitado que las redes sociales de la UGR dejen clara la pertenencia a España de Ceuta y Melilla.

En Ceuta, la Universidad de Granada ha ganado en los últimos años presencia de forma constante, hasta el punto de representar un 3'35% del PIB de la Ciudad Autónoma, según un informe del Consejo Social de la propia Universidad que data de finales del pasado año.