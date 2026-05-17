El PSOE propone impulsar un debate sobre el encaje de la IA en el sistema educativo analizando beneficios y riesgos

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MADRID, 17 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para impulsar el encaje de la Inteligencia Artificial (IA) en el sistema educativo analizando posibles beneficios y riesgos, para su debate en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes.

Con esta iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, el PSOE insta a propiciar un debate sobre el encaje de la IA en el sistema educativo en el seno de un grupo de trabajo específico, promovido por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, con el concurso de expertos educativos, comunidades autónomas, profesorado, familias y alumnado.

También propone la elaboración de un informe a partir de ese debate que será dado a conocer a nivel educativo, social y político y que se impulse una IA "responsable, ética y de calidad" que redunde en favor de la mejora educativa de todo el alumnado y en la mejora de la eficiencia y condiciones de trabajo del profesorado.

Los socialistas apuestan por cooperar con las administraciones educativas en el desarrollo y uso de herramientas educativas de IA en las lenguas cooficiales, "cuidando su calidad e incluyendo la participación de responsables lingüísticos y educativos de las diferentes comunidades autónomas donde se hablan dichas lenguas".

La exposición de motivos de la iniciativa recoge que la IA ha emergido como una de las tecnologías "más transformadoras" de la actualidad y su influencia "se extiende prácticamente a todos los ámbitos" de la vida.

Sin embargo, avisa de que el avance de la lA "también plantea retos y desafíos y no menores, preocupaciones éticas y también temores sobre su impacto en el empleo y la desigualdad".

Los socialistas creen que sería "irresponsable" no abordar estos dilemas: "Es nuestro deber asegurarnos de que esta tecnología se utilice para el beneficio de todos y con especial atención su uso en el ámbito educativo".

En este punto, destacan que la irrupción de la IA "está propiciando un cambio de paradigma con nuevas herramientas en las que parece ser posible delegar tareas complejas que antes eran exclusivamente resueltas por la inteligencia humana".

"Los expertos no son tajantes en sus soluciones: nos instan a debatir, analizar con rigor y sopesar los beneficios y los posibles riesgos que el uso de la IA en la educación puede suponer. Pero este debate no es abstracto, debe centrarse en cuestiones concretas: la dotación material a los centros, la formación del profesorado y de las familias, la metodología, la evaluación y los límites éticos y su regulación", puntualiza el PSOE en su iniciativa.