PSOE y socios rechazan instar al Gobierno a recurrir el decreto catalán contra el 25% de castellano y Vox se abstiene

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Congreso de los Diputados ha rechazado este jueves la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular que instaba al Gobierno a recurrir el decreto catalán que fija explícitamente la "inaplicación" de porcentajes en el uso de las lenguas en la enseñanza como respuesta a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a impartir un 25% de clases en castellano.

La iniciativa ha sido rechazada por 191 votos en contra del PSOE, sus socios y el resto de grupos parlamnetarios, salvo Vox, que se ha abstenido (52 votos) al no ver incorporada su enmienda, y PP, Foro de Asturias, UPN y Ciudadanos (99 votos a favor), que sí han dado su respaldo al texto.

El Grupo Parlamentario Popular autoenmendó su iniciativa con el objetivo de pedir explícitamente al Ejecutivo que recurra y deje en suspenso el decreto de la Generalitat.

Concretamente, pedía que se requiera a la Generalitat el cumplimiento, en sus términos, de la sentencia del TSJC, firme desde el 20 de enero de 2022, y de la doctrina constitucional, que dispone que las dos lenguas cooficiales sean reconocidas por los poderes públicos competentes como vehiculares. Además, reclamaba que se recurran cada una de las disposiciones que se dicten con la finalidad de eludir el cumplimiento de la sentencia.

"Una democracia madura como la nuestra no puede permanecer impasible ante el atropello de los derechos lingüísticos de los alumnos", señaló este martes la diputada del Grupo Parlamentario Popular María Sandra Moneo durante su defensa de la propuesta en el pleno del Congreso.

El documento registrado por los populares reclamaba que se recurrieran cada una de las disposiciones que se dicten con la finalidad de eludir el cumplimiento de la sentencia.

Por su parte, el diputado del Grupo Parlamentario Socialista Marc Lamuà pedía al PP que se deje de "PNL oportunistas": "Lo que se debe hacer es cumplir la ley, hacer que un sistema que de manera fehaciente ha funcionado hasta hoy siga funcionando".

"A este PP le interesa el catalán y el castellano lo que a Feijóo el gallego desde hace un par de meses, nada de nada. Quizás venga un poco de más lejos, el Consejo de Europa tuvo que hacer un informe ante la baja protección del gallego que hacían sus gobiernos. Si no le importaba su lengua cómo le van a importar las otras lenguas de España", apostilló.

En el turno de la defensa de las enmiendas presentadas, una por parte de Vox y otra de Ciudadanos, la diputada del Grupo Parlamentario Vox Georgina Trías resaltó que "ley y orden es lo que hace falta en Cataluña" y apostó por "recuperar" la comunidad autónoma a través de la aplicación del artículo 155 y "reconducir la situación en favor del interés general de la nación".

Previamente, el diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos Guillermo Díaz advertí de que "la asfixia lingüística es un hecho que atosiga a la población en Cataluña". "Para plantar cara al nacionalismo hay que tener claros principios y no sé si el PP tiene algunas cosas claras", dijo.

Durante el turno de fijación de posiciones, el diputado del Grupo Unidas Podemos- En Comú Podem- Galicia En Común Joan Mena cargó contra el PP: "El alumnado catalán a ustedes les interesa bien poquito, ustedes no aman a este país, no aman la diversidad de este país tan rico. No quieren a su país porque persiguen judicialmente un modelo que se ha demostrado útil, porque estigmatizan un modelo que ha garantizado la doble competencia lingüística".