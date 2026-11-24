La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha publicado la resolución de la convocatoria de las ayudas para contratos predoctorales de Formación de Profesorado Universitario (FPU) 2025.

Son ayudas destinadas a la formación investigadora en programas de doctorado para la consecución del título de Doctor y la adquisición de competencias docentes universitarias, en cualquier área del conocimiento científico, que faciliten la futura incorporación de estas personas al sistema español de educación superior, y de investigación científica.

El Ministerio que dirige Diana Morant ha convocado 870 ayudas de las que 43 se reservan a estudiantes con una discapacidad igual o superior al 33%.

La semana pasada, las personas seleccionadas provisionalmente en la convocatoria de ayudas para la Formación de Profesorado Universitario (FPU25), agrupadas en el colectivo AfectadosFPU25, junto con la Federación de Jóvenes Investigadores (FJI/Precarios), denunciaron el retraso en la publicación de la resolución definitiva y "la ausencia de información concreta" por parte del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades sobre cuándo podrán formalizar sus contratos e incorporarse a sus centros de trabajo.