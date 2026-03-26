El Ranking QS sitúa a 7 universidades españolas entre las 100 mejores del mundo por áreas del conocimiento

Archivo - Varias personas a la entrada de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Rankig QS por áreas de conocimiento (Artes y Humanidades; Ingeniería y Tecnología; Ciencias de la vida y Medicina; Ciencias Naturales; y Ciencias Sociales y Gestión) ha situado a siete universidades españolas entre las 100 mejores del mundo.

En Artes y Humanidades, área que lidera la Universidad de Oxford, seguida de la Universidad de Harvard y la Universidad de Cambridge, aparecen entre las 100 mejores la Universidad Complutense de Madrid, en el puesto 70, y la Universidad de Barcelona, en el puesto 87.

El ranking de Ingeniería y Tecnología está encabezado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), la Universidad de Stanford y ETH Zúrich. En el puesto 82 se sitúa la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y en el 96 la Universidad Politécnica de Cataluña - Barcelona Tech (UPC).

Por su parte, las mejores universidades en el área de Ciencias de la vida y Medicina son la Universidad de Harvard, la Universidad de Oxford y la Universidad Johns Hopkins.

La universidad española mejor posicionada en este área de conocimiento es la Universidad de Barcelona, en el puesto 58, mientras que la Universidad Autónoma de Barcelona se sitúa en el 100.

En el área Ciencias Naturales, que está liderada a nivel mundial por la Universidad de Harvard, seguida del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y la Universidad de Oxford, aparece la Universidad de Barcelona en el puesto 83.

Por último, la Universidad de Harvard, la Universidad de Oxford y la Universidad de Stanford encabezan el ranking de Ciencias Sociales y Gestión, en el que aparecen en el top 100 la Universidad de Navarra, en el puesto 73, y la Universidad Ramón Llull, en el 88.