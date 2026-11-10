Los rectores afirman que su posición sobre la huelga "no va más allá" de defender este derecho de los ciudadanos

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MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas señala que, por respeto institucional, su posición sobre la huelga general de este miércoles 11 de noviembre "no debe ir más allá de defender el derecho de la ciudadanía a la huelga como herramienta de reivindicación social reconocida en la Constitución", según ha informado a Europa Press fuentes de la institución.

La huelga general convocada por los sindicatos Comisiones Obreras y UGT para este miércoles plantea dudas a las empresas y trabajadores sobre los horarios, cambios en la plantilla, los servicios necesarios y las consecuencias laborales y salariales del paro.

Tiene como objetivo principal garantizar el acceso a una vivienda digna y adecuada, recuperar el poder adquisitivo de las personas trabajadoras, mediante el incremento de los salarios y del SMI, así como de las prestaciones y pensiones en relación con el aumento del coste de vida y de la vivienda.

Asimismo, UGT reclama que los beneficios empresariales se traduzcan en mejoras para los trabajadores, la defensa de los servicios públicos y la protección de la salud en el trabajo.