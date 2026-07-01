Rectores y empresas impulsan una alianza para reforzar la transferencia de conocimiento entre universidades y compañías

De izquierda a derecha de la imagen: los presidentes de la CEOE y CRUE, Antonio Garamendi y Julián Garde - CRUE

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) han sellado este miércoles una alianza para impulsar el proyecto 'Transferencia e Impacto Social', según ha informado la CRUE.

Se trata de una iniciativa de CRUE que busca poner en valor la actividad de transferencia de conocimiento, innovación e impacto social desarrollada por el conjunto del Sistema Universitario Español.

El acuerdo ha sido ratificado este miércoles por el presidente de CRUE y rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Julián Garde, y el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, en un acto celebrado en la sede de CEOE, en el marco de las jornadas 'Propuestas empresariales en la negociación del sistema universitario. Gobernanza colaborativa Universidad-Empresa para el desarrollo económico y social', que ha acogido la Escuela de Negociación Empresarial (EdeNE) de la patronal.

El acuerdo permitirá reforzar la difusión del proyecto 'Transferencia e Impacto Social' y favorecer una conexión más estrecha entre las universidades y el tejido empresarial. La iniciativa ofrece al personal docente e investigador un espacio para dar visibilidad a proyectos de transferencia e innovación, facilitar nuevas colaboraciones y acercar el conocimiento generado en las universidades a las empresas.

En el marco de este convenio, CRUE continuará coordinando y dinamizando el proyecto, promoviendo la participación del conjunto del sistema universitario y la difusión de iniciativas de transferencia e innovación.

Por su parte, CEOE impulsará su difusión entre sus organizaciones y empresas asociadas, promoverá su participación en las actividades del proyecto y contribuirá a identificar retos y oportunidades de innovación compartidos.

Ambas instituciones también impulsarán la organización de encuentros, foros y espacios de diálogo para fortalecer la colaboración entre el ámbito universitario y el empresarial, favoreciendo la transferencia de conocimiento como palanca para la innovación, la competitividad y el desarrollo económico y social.

El presidente de CRUE, Julián Garde, ha puesto en valor "la actividad de transferencia de conocimiento que se realiza en el conjunto del Sistema Universitario Español". Asimismo, ha añadido que el objetivo de CRUE y CEOE "no es otro que estimular la complicidad universidad-empresa, tan necesaria para el progreso socioeconómico".

Por su parte, Antonio Garamendi ha reafirmado "el compromiso de CEOE de seguir trabajando para sensibilizar y movilizar al tejido empresarial sobre la importancia de la colaboración con las universidades como motor de innovación, competitividad y desarrollo económico y social".