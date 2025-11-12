Sánchez culpa a Ayuso de que la Complutense tenga que pedir un crédito de 32 millones: "Y eso que es alumna ilustre"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido de que la situación de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid "es tan grave" que la Universidad Complutense "ha tenido que solicitar un crédito para pagar sus nóminas".

"Y eso que la señora Ayuso es alumna ilustre de la Universidad Complutense de Madrid", ha reprochado este miércoles Sánchez durante su comparecencia en el Pleno del Congreso de los Diputados.

De este modo, el líder del Ejecutivo se ha referido a que, a finales de octubre, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso aprobó la concesión de un préstamo por valor de 34.469.224 euros a la Universidad Complutense para que el centro pueda afrontar su déficit estructural y mantener su solvencia económica.

También ha hecho referencia a la situación de la Educación Infantil en aquellas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Así, ha advertido de que en las comunidades autónomas en las que gobierna la derecha con el apoyo de Vox "las plazas públicas han aumentado mucho menos de lo que deberían porque una de esas partes de esos recursos se han usado para otras cosas".

Por ejemplo, Sánchez ha asegurado que el Partido Popular "se ha afanado en incentivar la apertura de guarderías privadas y boicoteando la apertura de guarderías públicas".

De hecho, ha recordado que los populares rechazaron "142 millones de euros de fondos públicos europeos que habrían permitido crear 15.000 plazas públicas y gratuitas para educación infantil de 0 a 3 años, como hizo Moreno Bonilla en Andalucía o el Rueda en Galicia".

Para el presidente del Gobierno, el plan del PP respecto a la Educación Infantil "es proteger el negocio privado de unos aunque y dañar los intereses de la mayoría social": "Desgraciadamente lo están logrando".

"A pesar de que cada vez nacen menos niños en nuestro país, en la última década nacen menos niños, lógicamente el mercado te llevaría a que los precios de las guarderías privadas fueran inferiores, pues al contrario, la guardería privada en España ha aumentado en su precio un 50%, 24 puntos más que la inflación", ha afirmado.

En este punto, Sánchez ha criticado que, ante esta situación, "los propietarios, que suelen ser grandes grupos inversores, evidentemente se forran, y los padres y madres están más exprimidos". "Todo ello por cortesía de la derecha y la ultraderecha española", ha aseverado.

También ha defendido que la Formación Profesional es "la gran apuesta" de España y ha ratificado que "detrás también de la caída del paro estructural, de la caída del paro de los jóvenes y del aumento de su empleabilidad".

"Ahora que la ciudadanía y también las empresas demandan más que nunca esta clase de formación, los gobiernos autonómicos de la derecha con el apoyo de la ultraderecha se están dedicando a asfixiar a los centros públicos con un 15% menos de financiación", ha criticado.