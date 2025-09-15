Sindicato de Estudiantes aplaude que Sánchez admire a los que protestan pero critica el dipositivo policial en La Vuelta

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Estudiantes ha aplaudido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mostrara "su admiración por aquellas personas que luchan por causas justas", antes de que se suspendiera la última etapa de La Vuelta por las protestas propalestinas.

"Las palabras están muy bien, van en la línea correcta, pero se tienen que materializar. No puede ser que muestres admiración por el pueblo y montes el dispositivo policial que reprimió con mucha dureza a los manifestantes que luchábamos contra el genocidio", ha señalado en declaraciones a Europa Press la secretaria general del Sindicato de Estudiantes, Coral Latorre.

El presidente del Gobierno manifestó, con motivo de la finalización de La Vuelta Ciclista a España, "reconocimiento y respeto absoluto a los deportistas", pero también su admiración a un pueblo como el español que se moviliza por causas justas como la de Palestina".

Tras los incidentes en La Vuelta, la secretaria general del Sindicato de Estudiantes ha criticado que "se haga una promesa de un embargo de armas que todavía no llega. "Veremos si se materializa", ha advertido.

Latorre ha calificado de "totalmente histórico" lo sucedido este domingo en la capital española, algo que, en sus palabras, "demuestra cómo hay decenas de miles de personas en Madrid, pero millones en todo el mundo, con un firme compromiso e inquebrantable por acabar con este genocidio y por denunciar al sionismo, al Estado genocida de Israel, y a sus cómplices allí donde haga falta".

"Ayer se demostró que da igual los agentes policiales y el dispositivo policial que se monte, que da igual también toda la criminalización que hubo por parte de los comentaristas deportivos, por parte de Ayuso y de Almeida, que volvieron a hacer gala de su sionismo más vomitivo durante todo el día, que da igual lo que hagas, que cuando hay una voluntad férrea por parte del pueblo, eso no se puede parar", ha zanjado Latorre.

El Sindicato de Estudiantes ha convocado el próximo 2 de octubre una huelga general estudiantil en apoyo al pueblo palestino y llama a vaciar las aulas y llenar las calles "de dignidad" en las manifestaciones que han convocado a las 12.00 horas en distintas ciudades españolas.

"Con esta huelga del 2 de octubre lo que queremos es añadir nuestro grano de arena a todo el movimiento de solidaridad con Palestina que está siendo imparable", ha subrayado Latorre.

La líder de la organización prevé que la huelga estudiantil "sin duda va a ser un éxito en los institutos y en las universidades": "Ya está todo en marcha".

En este sentido, Latorre ha defendido avanzar hacia la convocatoria de una huelga general "que lo pare todo en contra del genocidio".

Para ello, ha pedido la colaboración de los sindicatos. "¿Dónde están los sindicatos? Porque tenemos memoria. En 2003 se convocó una huelga general contra la intervención imperialista en Irak que movilizó a millones de personas en todo el estado español. ¿Cómo es posible que todavía no se haya planteado ninguna respuesta así de contundente?", se ha preguntado.