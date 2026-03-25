Tolón defiende los centros de educación especial y desmiente que se vayan a cerrar: "Cumplen un papel importante"

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha defendido el "papel importante" que desempeñan los centros de educación especial y ha asegurado que "no es cierto que se vayan a cerrar".

"Pese a la desinformación que se ha tratado de difundir en este asunto, no es cierto que se vayan a cerrar los centros de educación especial, es más, se reconoce su función como centro de referencia y apoyo a los centros ordinarios", ha afirmado.

Así lo ha manifestado este miércoles Tolón en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes del Congreso de los Diputados, en clara referencia al Partido Popular, que en los últimos días ha registrado iniciativas en la Cámara Alta y la Cámara Baja para evitar el cierre de estos centros.

Para fortalecer la respuesta a la educación inclusiva, ha explicado que están elaborando, en coordinación con las comunidades autónomas, un plan estratégico de educación inclusiva, cuya aprobación está prevista en los próximos meses.

El objetivo de este plan es "es avanzar en una transformación progresiva del sistema, reforzando los recurso y promoviendo estrategias pedagógicas más inclusivas". Por ello, contempla reforzar la colaboración entre centros ordinarios y de educación especial mediante "redes estables, mediante mecanismos de coordinación y, sobre todo, espacios de trabajo conjunto, aprovechando el conocimiento y experiencia de estos centros".

Durante su primera intervención en Comisión en la Cámara Baja desde que asumió la cartera de Educación, también ha hecho referencia al real decreto en el que trabaja su Ministerio para endurecer los requisitos de creación de centros de Formación Profesional.

En este sentido, ha destacado que está destinado a asegurar que la expansión de la FP "se produce con las máximas garantías para el alumnado". Así, ha detallado que este nuevo marco normativo va a reforzar "las garantías en la modalidad a distancia y a ordenar la oferta privada, fijando criterios comunes de funcionamiento y fortaleciendo aspectos esenciales como la tutoría, la evaluación y la formación en empresas".

Este real decreto incorporará también unos requisitos esenciales, como una oferta "suficiente" y unos itinerarios formativos "coherentes", de manera que el crecimiento del sistema se produzca "con orden y con calidad".

"El objetivo último es blindar la calidad del sistema y asegurar un acceso equitativo, de modo que la expansión de la FP se traduzca en algo tan importante como son más oportunidades y no en nuevas desigualdades", ha zanjado.

UN PROTOCOLO DE MEJORA DE LA PREVENCIÓN DEL BULLYING

Por otro lado, Tolón ha avanzado que están elaborando un protocolo marco para la revisión y mejora de la atención y prevención ante casos de acoso y ciberacoso, que va a servir de apoyo para las comunidades autónomas y que "está a punto de ser publicado".

"La convivencia escolar y el bienestar emocional son la base del sistema educativo más seguro, más respetuoso y también, como no, más humano", ha puntualizado.

En cuanto a la digitalización, la ministra ha hablado sobre el Programa de Inteligencia Artificial en Educación que estará dotado con 140 millones de euros para este año y el que viene.

De este modo, el Ministerio dispondrá de una IA soberana de educación cuyas funcionalidades serán puestas a disposición de la comunidad educativa, con el objetivo de "optimizar recursos, reducir la carga burocrática del profesorado y mejorar la respuesta a las necesidades de la alumnado".

Asimismo, ha comentado que van a impulsar este año un nuevo programa de cooperación territorial para facilitar que las familias con menos recursos puedan acceder a la escolarización 0-3 años "sin asumir ningún coste". El programa, que se llevará a cabo en colaboración con las comunidades autónomas, estará dotado con 175 millones de euros para los próximos dos años.

"El objetivo no será crear más plazas, sino centrarnos en el acceso de las familias más vulnerables y seguir avanzando hacia una escolarización cada vez más universal en esta etapa educativa", ha señalado la titular de Educación.