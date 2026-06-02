Tolón recuerda, ante una posible huelga nacional de profesores, que las competencias de educación "las tienen las CC.AA"

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha recordado que "la gestión de la educación, las competencias en educación, las tienen las comunidades autónomas".

Así lo ha manifestado este martes la responsable de Educación en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, después de que la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) anunciara movilizaciones de profesores a partir de septiembre y una posible huelga a nivel nacional.

La ministra ha asegurado que el Gobierno ha mantenido reuniones "con todas las comunidades autónomas". "La gestión de la educación la llevan las comunidades autónomas", ha zanjado.

No obstante, ha destacado que el Gobierno tiene "encima de la mesa proyectos muy importantes" que comparte "prácticamente con toda la comunidad educativa", como el proyecto de ley de bajada de ratios y de horas lectivas de los profesores, que se está tramitando en el Congreso de los Diputados.

Asimismo, Tolón ha avanzado que este miércoles hay convocada una conferencia sectorial de educación, donde el Gobierno "va a llevar a cabo una inversión importante para las comunidades autónomas de más de 300 millones de euros".