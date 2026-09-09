Tolón ve en los datos de PISA "una muy mala noticia" que achaca a la comprensión lectora: "Se veía que podía ocurrir"

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, cree que el resultado de Informe PISA 2025 publicado este martes por la OCDE "es una muy mala noticia para España y también para Europa y para los países desarrollados".

"Obedece a un cambio de tendencia de nuestros niños, sobre todo con la comprensión lectora. Esto es una tendencia que se veía que podía ocurrir", ha señalado este miércoles Tolón en declaraciones a los medios en el Congreso de los Diputados.

La ministra ha subrayado que la lectura comprensiva "es la base de cualquier conocimiento y es donde tienen que "seguir reforzando". "Si tú no comprendes lo que lees, no sabes resolver ningún problema", ha apuntado.

Asimismo, ha defendido el modelo educativo del Gobierno de Pedro Sánchez, que es la LOMLOE, mientras que el Partido Popular, "donde han gobernado y están gobernando, es el modelo del recorte". "El modelo del Partido Popular es el recorte y el abandono del sistema educativo", ha concluido.