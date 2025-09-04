UNICEF avisa de que ninguna comunidad autónoma ha implementado por completo la figura del coordinador de bienestar

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

UNICEF España ha avisado de que, dos años después de la creación de la figura del coordinador de bienestar y protección para los centros educativos españoles, "ninguna comunidad autónoma ha logrado su implantación completa".

Así lo refleja la organización en su informe 'Los centros educativos como garantes del bienestar y la protección', que analiza la regulación e incorporación de esta figura en los colegios de nuestro país.

El estudio señala que solo dos comunidades autónomas han definido y completado las funciones del coordinador de bienestar y protección en su territorio, ocho han regulado la liberación horaria única para el desarrollo de dichas funciones y tan solo tres establecen un mínimo de cinco horas semanales.

Además, la ONG recalca que, si bien la mayoría de las autonomías ha llevado a cabo formaciones elementales para estos coordinadores, "en más del 80% de los territorios se mantiene la necesidad de instruir a los docentes que realizan esa función". "Esta disparidad de datos genera desigualdades en la protección del alumnado", advierte.

UNICEF propone una dotación de recursos proporcional al alumnado, idealmente 23 horas semanales por cada 1.000 estudiantes; la definición clara de las funciones, que a su vez cada comunidad autónoma debe adaptar a su realidad; e incidir especialmente en la promoción y prevención del bienestar mental, "que deben estar integradas en la planificación escolar y no quedarse en acciones aisladas".

También apuesta por mejorar la coordinación entre instituciones para que el coordinador sea efectivamente un enlace entre el centro educativo, los servicios sociales y los sanitarios, y pueda dar una respuesta integral ante situaciones de riesgo; y formación especializada en tres niveles: elemental para todo el personal docente, y básico y superior para los propios coordinadores.

"La figura del coordinador de bienestar y protección empezó a funcionar hace ya dos cursos escolares, pero su avance ha sido desigual en las diferentes comunidades autónomas", ha recordado la directora de Influencia, Programas y Alianzas de UNICEF España, Lara Contreras.