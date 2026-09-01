Vox alerta de una "película de terror" en Ceuta y asegura que familias escolarizan a sus hijos en Algeciras (Cádiz)

Archivo - La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, durante la celebración de una sesión extraordinaria del Pleno del Congreso de los Diputados, a 23 de julio de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Congreso Pepa Millán ha alertado martes de una "película de terror" en Ceuta tras la entrada masiva de extranjeros en julio y ha asegurado que hay familias que están escolarizando a sus hijos en Algeciras (Cádiz).

"No hay derecho a que los ceutíes estén viviendo en una auténtica película de terror desde hace más de un mes. Los niños no pueden ir al colegio. Va a empezar el curso escolar y ahora es cuando la situación va a ser peor todavía", ha indicado en rueda de prensa en el Congreso de los diputados.

En este sentido, ha preguntado qué padre va a mandar a su hijo al colegio "con 10 policías en la puerta". "Nosotros sabemos que hay gente que ya está escolarizando a sus hijos en Algeciras", ha apuntado.

De la misma manera, ha acusado al Ejecutivo de no mover "un solo dedo" por los ciudadanos de Ceuta. "¿Hay derecho a que la gente de Ceuta esté pensando en tener que abandonar su ciudad porque están sufriendo una invasión frente a la cual este Gobierno no mueve un solo dedo?", ha señalado.

Además, ha comparado a Ceuta con la isla italiana de Lampedusa y ha avisado de que a los ceutíes les van a dar dos opciones: "malvivir con los invasores" o "irse a la Península por un puro instinto de supervivencia".