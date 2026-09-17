EOI y Fundación Repsol reúnen a expertos de la industria en un curso gratuito

Curso ejecutivo EOI y REPSOL - Cedida

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS)

Últimos días para inscribirse en la cuarta edición del programa, que reunirá a expertos del ámbito académico, empresarial e institucional para analizar el papel de los combustibles renovables en la descarbonización de la movilidad y la industria.

La Escuela de Organización Industrial (EOI), la Fundación Repsol, la Asociación Española de Profesionales de Automoción (ASEPA) y la Universitat Politècnica de València (UPV) ponen en marcha la cuarta edición del curso “Los combustibles renovables en la movilidad hacia el net-zero”, una iniciativa formativa gratuita que comienza el próximo 22 de septiembre y que abordará el papel de estos combustibles en la transición energética y la descarbonización del transporte.

El inicio del curso es inminente y todavía es posible inscribirse. La formación está dirigida a profesionales y estudiantes que quieran ampliar sus conocimientos sobre el papel de los combustibles renovables en la descarbonización de la movilidad y la industria, conocer en profundidad los distintos tipos de combustibles y sus aplicaciones, y acercarse a las principales tendencias y retos de este ámbito de la mano de expertos de referencia.

El programa se desarrollará del 22 al 29 de septiembre y ofrecerá una visión integral de los diferentes tipos de combustibles renovables. Los participantes podrán profundizar en las materias primas utilizadas, las tecnologías de producción, los criterios de sostenibilidad y el marco regulatorio europeo que afecta a este ámbito.

La formación incluirá también casos prácticos y experiencias reales de empresas que ya trabajan con combustibles renovables, con el objetivo de acercar a los alumnos a la aplicación de estas soluciones en el sector de la movilidad.

A través de distintos bloques temáticos, el curso combinará un enfoque técnico y divulgativo para facilitar la comprensión del potencial de los combustibles renovables como herramienta para avanzar hacia un sistema energético más sostenible, competitivo y resiliente.

La iniciativa contará con la participación de expertos procedentes de los ámbitos académico, empresarial e institucional, quienes compartirán conocimientos, experiencias y perspectivas sobre una de las alternativas consideradas clave para acelerar la transición hacia un futuro con emisiones netas cero.

Si quieres formar parte de esta cuarta edición, aún estás a tiempo de inscribirte.

Infórmate e inscríbete aquí:

https://landing.eoi.es/cursoejecutivo_combustibles_renovables_industria/