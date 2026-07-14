La Mirada de EOI pone el foco en el emprendimiento joven con José Javier Román

"La Mirada de EOI" con José Javier Román - CEDIDA

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Escuela de Organización Industrial (EOI) estrena un nuevo episodio de La Mirada de EOI, su videopodcast dedicado a dar voz a personas que están transformando la sociedad a través de la innovación, el emprendimiento y el liderazgo.

En esta nueva entrega, Vanessa Jaklitsch, directora de Comunicación, Marca y Relaciones Institucionales de EOI, conversa con José Javier Román Camacho, ingeniero informático, emprendedor y antiguo colegial del Colegio Mayor Guadalupe. Durante su etapa como residente detectó una necesidad común entre los estudiantes que acabaría convirtiéndose en el origen de Socialo, una aplicación diseñada para mejorar la experiencia universitaria y favorecer la conexión entre estudiantes. Lo que comenzó como una idea nacida de su propia experiencia en el colegio mayor se ha convertido en una solución implantada en más de 30 centros educativos y universidades españolas, conectando ya a miles de estudiantes en toda España.

Durante la conversación, José Javier explica cómo surgió la idea de crear Socialo a partir de su experiencia en el Colegio Mayor Guadalupe, los principales retos a los que tuvo que enfrentarse para transformar una idea en una empresa y el papel que ha desempeñado EOI en el impulso y desarrollo del proyecto. Un recorrido que pone de manifiesto cómo la formación, el acompañamiento y un ecosistema de innovación pueden ser determinantes para convertir una iniciativa emprendedora en un caso de éxito.

A lo largo del episodio también comparte su visión sobre el emprendimiento, la innovación y la importancia de identificar problemas reales para desarrollar soluciones con impacto. Una conversación cercana que invita a reflexionar sobre el potencial del talento joven para liderar la transformación de la sociedad.

Con este nuevo capítulo, La Mirada de EOI continúa acercando historias inspiradoras de emprendedores, profesionales y líderes que representan el talento y la capacidad de transformación que impulsa EOI desde hace más de siete décadas. En esta ocasión, el episodio pone además el foco en las vocaciones STEM, el emprendimiento como motor de innovación y los retos y oportunidades que marcarán el futuro profesional de las nuevas generaciones, demostrando cómo el talento joven puede generar soluciones capaces de transformar sectores enteros.

El episodio completo ya está disponible en el canal de YouTube de EOI.

https://www.youtube.com/watch?v=AefF52WN0Rg