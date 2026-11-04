El 69% de españoles dice que los incentivos económicos le ayudarían a tener hábitos más sostenibles, según una encuesta

Archivo - Llenando un vaso con agua del grifo. - MANCOMUNIDAD COSTA TROPICAL - Archivo

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un 69% de españoles dice que los incentivos económicos le ayudarían a tener hábitos más sostenibles, al tiempo que un 62% considera importante contar con información "clara" y "cercana" sobre cómo le afecta el cambio climático.

Así lo pone de manifiesto el Suma Net Zero Index 2026 elaborado por Suma Impact Foundation y PwC a partir de una encuesta a 2.000 personas en España.

De hecho, un 42% de encuestados menciona la falta de recursos y considera que llevar un estilo de vida sostenible está al alcance de quienes tienen un mayor poder adquisitivo.

Por otro lado, un 41% desconoce que más puede hacer además de reciclar y controlar el consumo de agua y electricidad y un 39% percibe que sus acciones individuales tienen poco impacto.

Por áreas, en alimentación el 72% señala el coste de los productos ecológicos como un obstáculo; en movilidad, el 82% menciona limitaciones del transporte público; y en energía, el 75% solicita el apoyo económico para reformas eficientes, según PwC, que ha señalado también la "voluntad de cambio" registrada en el informe, especialmente en la compra de bienes.

En este contexto, si las intenciones se trasladaran a la práctica, afirman que la huella individual de carbono podría reducirse un 5,1% en doce meses, según las estimaciones del SNZI.

COMPRENDER QUÉ NECESITA LA CIUDADANÍA PARA CAMBIAR SUS HÁBITOS

Ante este informe, las compañías han manifestado la "importancia" de comprender qué necesita la ciudadanía para poder cambiar sus hábitos, algo "relevante" para las decisiones empresariales.

"Los resultados del estudio pueden ayudar a orientar el diseño de productos y servicios, las condiciones de acceso y la información a los consumidores y clientes, para que las opciones sostenibles encajen mejor en las prioridades y en la vida cotidiana de los hogares", ha precisado la socia de Sostenibilidad y Cambio Climático de PwC España, Marga de Rosselló.

Por su parte, el director general de Suma Impact Foundation, José Luis Ruiz de Munain, ha recalcado que para avanzar hacia una transición sostenible y justa se han de entender qué apoyos requieren los ciudadanos para una transición "sostenible" y "justa".

Los resultados de la encuesta relacionados con la juventud y la generación Z se abordarán el sábado 14 de noviembre en una sesión del Pabellón de España en la 31 Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP31), que se celebrará en Antalya (Turquía), en el marco de la jornada temática sobre infancia, juventud y capacidades.