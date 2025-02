Aagesen afirma que el Gobierno "no tiene ningún complot" contra la energía nuclear: "Son las empresas las que deciden"

Vox advierte de que el cierre de la energía nunclear "es un atentado a la economía nacional"

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha asegurado que el Gobierno "no tiene ningún complot en contra de las energías, ninguna energía, pero especialmente de la energía nuclear" y ha destacado que la prioridad desde el principio ha sido tener "precios estables, asequibles, energía limpia y energía segura".

"Nosotros ni abrimos ni cerramos centrales nucleares, ni abrimos ni cerramos centrales fotovoltaicas, ni abrimos ni cerramos centrales eólicas. Son las empresas de este país las que deciden construirlas, operarlas, mantenerlas o no mantenerlas", ha zanjado.

Así lo ha manifestado este martes Aagesen durante su intervención en la sesión de control al Gobierno en el Senado, al ser interpelada por Vox sobre las medidas que está llevando a cabo para mantener la energía nuclear como la alternativa más barata y eficiente de abastecimiento energético de los españoles.

La vicepresidenta ha aseverado que las energéticas "no tienen ningún interés hasta la fecha, no han mostrado ningún interés, el más mínimo interés, por ampliar la vida útil de las centrales nucleares".

"Somos un Gobierno responsable, porque estamos actuando en la gestión de esos residuos, con una actualización del Plan General de Residuos Radioactivos. Miramos en este contexto también en acompañar en esa transición justa, siempre primero, no dejar a los territorios, no dejar a los trabajadores y, desde luego, engañar con prácticas de calendarios ficticios que, de momento, no están, no es la solución para todos esos trabajadores", ha puntualizado.

La ministra ha apostado por "ser fieles a la historia, ser fieles a los datos, ser fieles a la realidad y a que las empresas energéticas de este país tienen una estrategia clara": "Apuestan por la sostenibilidad, apuestan por las energías renovables, apuestan por el hidrógeno renovable, por el biogas, por el biometano, porque tiene un beneficio económico y porque consideran que es una oportunidad".

En este punto, Aagesen ha matizado que Europa "no dijo" que había que apostar por las nucleares. "Europa dijo alto y claro apueste por las energías renovables y por esa diversificación, porque eso nos hace menos dependientes, más renovables, más competitivos", ha dicho.

Asimismo, ha destacado que la energía "más eficiente y que más ahorra a los españoles son las energías renovables" y ha incidido en que en España "las empresas deciden" y el Gobierno planifica "con tiempo, a corto, a medio y a largo plazo, para someter a este país a la seguridad de suministro".

La ministra también ha afirmado que el Gobierno "no ha subido el impuesto a las nucleares". "Pagan los impuestos que pagan el resto de las actividades económicas y los impuestos que impuso el Gobierno de Mariano Rajoy y la ecotasa que ha subido también el Gobierno del PP en el caso de Almaraz", ha recalcado.

"Tienen la suerte de contar con un Gobierno responsable que cuenta con modelos internacionales para garantizar que hay cobertura de suministro para todos los españoles. Este es el modelo que hemos empleado y este modelo dice alto y claro que la planificación que hay encima de la mesa, respetando el calendario con las empresas, aseguran el suministro", ha subrayado.

En este sentido, Aagesen ha señalado que España tiene "precios más competitivos" que el resto de sus competidores naturales europeos: "Precisamente por eso España es el país donde vienen nuevas inversiones, vienen nuevos proyectos y se quedan también los proyectos industriales".

FALTA DE SOBERANÍA ENERGÉTICA DE ESPAÑA

En su intervención, el senador de Vox Ángel Pelayo Gordillo ha puesto de manifiesto que "es una evidencia total la falta de soberanía energética" de España, entendida como la independencia energética del país respecto de terceros países "medienta la producción interna de energía barata, eficiente, limpia, que permita acceder a las familias y a las empresas a dicha energía a unos precios asequibles".

Para el senador de Vox, es necesario reexaminar "a fondo" las políticas climáticas porque, a su juicio, "desde hace tiempo son un festival de hipocresía". "El cierre de la energía nuclear, y particularmente de Almaraz, es un atentado a la economía nacional y de Extremadura", ha advertido.

En sus palabras, la energía nuclear "es una fuente que presenta grandes potencialidades": "Es capaz de suministrar grandes cantidades de electricidad y energía, genera bajas emisiones de dióxido de carbono y permite garantizar un suministro, todo son ventajas".

Sin embargo, ha lamentado que el Ejecutivo español "sigue manteniendo una política contraria a la energía nuclear, aumentando la dependencia del país y comprometiendo la seguridad del suministro".

El senador de Vox ha calificado de "auténtico despropósito" el cierre de todas las centrales nucleares de España entre 2027 y 2035 que contempla el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima.

"Si ustedes pusieran el mismo entusiasmo en la energía nuclear que ponen en las renovables, Almaraz no se cerraría, por supuesto, como ninguna otra central nuclear", ha sentenciado.