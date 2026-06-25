Aagesen dice que la ola de calor hace "más importante que nunca" mantener "firme" el rumbo en la lucha climática

Archivo - La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ofrece declaraciones a los medios tras una reunión con agentes del sector gasista y del sector petrolero, a 20 de abril de 2026, en Madrid (Es - Isa Saiz - Europa Press - Archivo

BRUSELAS, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha defendido este jueves que la actual ola de calor que afecta a buena parte de Europa hace "más importante que nunca" mantener el rumbo de la agenda climática de la Unión Europea y seguir avanzando en la reducción de emisiones y la adaptación al cambio climático.

"Los meteorólogos señalan que cada vez tenemos veranos más largos y olas de calor más frecuentes e intensas y, por tanto, es más importante que nunca mantener firme el rumbo en la agenda de lucha contra el cambio climático. Creo que ese es el mensaje fundamental que traemos hoy a este Consejo", ha señalado a los medios antes de participar en la reunión con el resto de titulares del ramo en Luxemburgo.

Así, la ministra ha advertido de que Europa atraviesa un episodio de temperaturas "extremadamente altas", superiores a las habituales para finales de junio, y ha señalado que se trata de "una evidencia más" de los avisos de la comunidad científica sobre el aumento de la frecuencia e intensidad de las olas de calor.

"Tenemos que seguir nuestra senda de reducción de emisiones, nuestra apuesta por la adaptación al cambio climático", ha subrayado Aagesen, quien ha defendido que la acción climática constituye no solo una cuestión medioambiental, sino también "de competitividad y de seguridad" para la UE.

En este contexto, ha señalado que España defenderá durante el Consejo mantener el rumbo de la agenda climática europea, tanto de cara al marco posterior a 2030 como en la preparación de la próxima Cumbre del Clima (COP), para la que apostará por objetivos "claros" en ámbitos como la transición energética, las energías renovables, la electrificación, la transición justa, la adaptación y la resiliencia.

Preguntada posteriormente por las medidas para hacer frente a episodios de calor extremo, la ministra ha defendido reforzar la información a la ciudadanía y la inversión en adaptación, al tiempo que ha recordado iniciativas impulsadas por el Gobierno español para mejorar la eficiencia energética de hospitales y centros educativos y preparar estas infraestructuras frente al aumento de las temperaturas.