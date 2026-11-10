Aagesen dice que "lo razonable" es confiar en científicos después de que Abascal cuestione el cambio climático

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, a 4 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha recalcado que "lo razonable" es confiar en los científicos después de que el líder y candidato de Vox a las elecciones generales del 29 de noviembre, Santiago Abascal, cuestionara el consenso científico en torno al cambio climático en su entrevista en 'La Revuelta'.

"Negacionismo: pensamiento irracional que rechaza de forma sistemática realidades y consensos científicos sólidamente documentados. No ser científico no es un problema. La mayor parte de la gente no lo es. Pero lo razonable es confiar en ellos", ha indicado en un mensaje en la red social 'Bluesky' en la que ha enlazado el Informe sobre la brecha de emisiones 2026 del Programa para el Medio Ambiente de la ONU.