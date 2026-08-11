Aagesen pide "prudencia" a quienes se desplacen al monte por el eclipse ante el "peor verano" en incendios en España

La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, visita el incendio de Niebla (Huelva). A 9 de agosto de 2026 en Niebla, Huelva (Andalucía, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press

MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta cuarta y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha llamado a la "prudencia" a las personas que acudan al monte a ver el eclipse total que se producirá este miércoles para evitar nuevos fuegos ante lo que ha calificado como "un año dramático" y el "peor" verano en materia incendios.

En este sentido, ha recalcado que el índice de incendios mañana será "muy alto" y es "importantísimo" extremar las precauciones al "disfrutar" del eclipse porque "va a hacer mucho calor", ha insistido este martes en una entrevista en 'Hora 25' de la Cadena Ser recogida por Europa Press.

Aagesen ha destacado que la temporada de incendios ha comenzado este año "mucho antes" que en 2025 y con "muchísima intensidad", afectando ya a "más de 226.000 hectáreas".

"Desde principios de año hemos visto 43 grandes incendios forestales, cuando el año pasado en esta época habíamos sufrido 24"; ha añadido, y ha aprovechado para reivindicar la inversión del Ejecutivo en extinción de los mismos.

La ministra ha recordado que "aunque son competencias autonómicas", el Gobierno ha incrementado el presupuesto en prevención "un 30% entre 2024 y 2026" para reforzar el trabajo "365 días del año". "Hemos invertido en brigadas de labores preventivas, en equipos de prevención integral", ha afirmado.

Asimismo ha asegurado que se ha participado en "podas", "desbroces", "quemas prescritas" y en "actuaciones para "reducir precisamente el riesgo cuando empieza la campaña de verano". También ha sacado pecho por el aumento del presupuesto en extinción "reforzando las condiciones" de los bomberos forestales y por la compra de siete nuevos aviones anfibios que estarán disponible a partir de 2028.

Por último ha llamado al Partido Popular a situarse "del lado bueno de la historia" participando en un "pacto de país" contra el cambio climático y a aclarar si está con "la ciencia" o "con el negacionismo climático".