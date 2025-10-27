'Aulas Libera' lanza su VIII edición con 'Aulas Pro' para fomentar la lucha contra la 'basuraleza' entre estudiantes

El Proyecto Libera, impulsado por SEO/BirdLife en alianza con Ecoembes, lanza una nueva edición de 'Aulas Libera' - PROYECTO LIBERA

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Proyecto Libera, impulsado por SEO/BirdLife en alianza con Ecoembes, ha puesto en marcha una nueva edición de 'Aulas Libera', su programa educativo de referencia en sensibilización ambiental y ciencia ciudadana para luchar contra la 'basuraleza'. Este curso llega además con la novedad del lanzamiento de la Fase PRO, una nueva modalidad educativa dirigida a los centros más comprometidos con el medioambiente, que se suma a otras fases como 'Starter' y 'Advance'.

Como recuerdan sus impulsores, desde su nacimiento en 2018, más de 2.300 aulas de toda España han participado en 'Aulas Libera', que conecta a la comunidad educativa con la naturaleza y promueve una ciudadanía activa y comprometida.

'Aulas Libera' mantiene su estructura pedagógica basada en tres etapas: 'Aprende', 'Identifica' y 'Soluciona', que guían al alumnado desde el conocimiento hasta la acción. Estas fases permiten al profesorado trabajar la educación ambiental de forma activa, conectando los contenidos curriculares con experiencias reales en el entorno natural más cercano.

A lo largo del curso anterior, más de 400 aulas y cerca de 10.000 estudiantes participaron en las actividades del programa, con cerca de 159 eventos en espacios naturales y nueve proyectos nacionales en modalidad 'Advance'.

En el caso de la 'Fase PRO' involucra al alumnado mediante un enfoque basado en el aprendizaje activo, la participación comunitaria y la economía circular, a través de la cual los estudiantes no sólo aprenden sobre 'basuraleza' y sostenibilidad, sino que diagnostican su entorno, movilizan a su comunidad educativa y desarrollan soluciones reales con impacto tangible.

Asimismo, cada centro participante podrá contar con el 'Kit PRO Impulso Circular', una ayuda de hasta 300 euros para implementar su proyecto final, acompañado por un educador ambiental que guiará todo el proceso.

La 'Fase PRO' mantiene la estructura pedagógica de 'Aulas Libera' basada en tres etapas: 'Aprende', 'Identifica' y 'Soluciona', que guían al alumnado desde el conocimiento hasta la acción. Esta metodología permite al profesorado trabajar la educación ambiental de forma activa, conectando los contenidos curriculares con experiencias reales en el entorno natural más cercano, así como permite trabajar competencias clave como el pensamiento crítico, el liderazgo, la colaboración y la conciencia ambiental.

De este modo, en la fase 'Aprende', el alumnado toma conciencia del problema de la 'basuraleza' y descubre la economía circular como herramienta de cambio, activando su mirada crítica y su compromiso con el entorno. Tras ello, en la fase 'Identifica', a partir de un diagnóstico de su entorno el grupo diseña e implementa un proyecto de economía circular real apoyado por el 'Kit PRO de Impulso circular'.

Después, en la fase 'Soluciona', el aula lidera una campaña de movilización para compartir su proyecto, sensibilizar a su comunidad y demostrar que el cambio empieza en el aula.

Por otro lado, el programa continúa reforzando su colaboración con entidades científicas y ambientales. En concreto, la actividad sobre microplásticos, en colaboración con la asociación 'Hombre y Territorio', seguirá su desarrollo con alumnado de bachillerato, combinando trabajo de campo y análisis científico.

La responsable del programa educativo 'Aulas Libera' en SEO/BirdLife, Laura Benítez, ha señalado que "este curso, con el lanzamiento de la 'Fase PRO', se da un paso más al facilitar que el alumnado no solo comprenda los retos ambientales, sino que lidere soluciones reales desde su centro educativo".

"Queremos que la conexión con la naturaleza se traduzca en acción, y que el conocimiento se convierta en impacto. Apostamos por una escuela que forma ciudadanos activos, comprometidos y capaces de construir comunidades más justas y sostenibles", ha añadido.

Mientras, el coordinador de Libera en Ecoembes, Eliezer Sánchez, ha afirmado que "Aulas Libera es mucho más que un programa educativo: es una herramienta para transformar la conciencia ambiental del alumnado desde la experiencia, el compromiso y la acción colectiva".

"Con la nueva 'Fase PRO', damos un paso más para empoderar a los jóvenes como protagonistas del cambio, conectando la educación con el reto real de preservar nuestros entornos naturales. Ver cómo cada vez más centros se implican, diseñan soluciones y movilizan a su comunidad, es una señal clara de que estamos sembrando futuro. Un futuro libre de 'basuraleza', más consciente y más sostenible", ha concluido Sánchez.