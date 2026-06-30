Bruselas aclara las reglas para calcular el contenido reciclado en botellas de plástico de un solo uso

Archivo - Botella Pet Nestlé y Danone - DANONE - Archivo

BRUSELAS, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha adoptado este martes nuevas normas para calcular, verificar y declarar el plástico reciclado de las botellas de bebidas de un solo uso fabricadas principalmente con tereftalato de polietileno(PET) --el material más utilizado para producir este tipo de envases--, con el objetivo de unificar los criterios que se utilizarán para comprobar el cumplimiento de los objetivos europeos de contenido reciclado.

La principal novedad de la regulación es que establece por primera vez una metodología común para calcular el plástico obtenido mediante procesos químicos, que podrá contabilizarse para acreditar el porcentaje de material reutilizado en estas botellas, un sistema que también será aplicable al reciclaje mecánico para unificar la forma en que los fabricantes justifican su composición.

Bruselas explica que el proceso mecánico seguirá siendo el principal método para recuperar residuos plásticos, aunque considera que el reciclaje químico puede complementarlo en aquellos desechos que no pueden tratarse de forma eficaz mediante procedimientos convencionales, como los que contienen restos de alimentos, aditivos o distintos materiales mezclados.

Según el Ejecutivo comunitario, esta tecnología descompone los residuos plásticos en moléculas que pueden reutilizarse como materia prima para fabricar nuevos plásticos u otros productos químicos, lo que facilita la recuperación de residuos que hasta ahora resultaban difíciles de reciclar y su reutilización en productos con elevados requisitos de calidad, como los envases destinados al contacto con alimentos.

Las nuevas normas también fijan qué plástico reciclado podrá contabilizarse para cumplir los objetivos europeos. En una primera fase, solo computará el material procedente de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo, donde la Comisión considera que puede verificarse el cumplimiento de la normativa medioambiental comunitaria.

A partir del 21 de noviembre de 2027 también podrá contabilizarse el plástico reciclado procedente de países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), salvo que quede excluido por la normativa sobre traslados de residuos.

Asimismo, el material reciclado en países no pertenecientes a la OCDE solo podrá computarse cuando existan acuerdos que garanticen estándares de protección de la salud y del medio ambiente equivalentes a los exigidos por la legislación comunitaria.

"El sector europeo del reciclaje de plásticos afronta una presión creciente. Las nuevas normas sobre reciclaje químico forman parte de la respuesta a ese desafío. Con reglas más claras para el contenido obtenido mediante reciclaje químico, ofrecemos a la industria la seguridad jurídica que necesita para invertir e innovar", ha indicado la comisaria europea de Medioambiente, Jessika Roswall, sobre este reglamento, que se publicará "próximamente" en el Diario Oficial de la UE y entrará en vigor veinte días después.