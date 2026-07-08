Bruselas expedienta a España por no revisar periódicamente los permisos de agua que garantizan su calidad

Archivo - Sede de la Comisión Europea en Bruselas. - Alicia Windzio/dpa - Archivo

BRUSELAS 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha incoado este miércoles un procedimiento de infracción contra España por no haber trasladado correctamente a su legislación nacional la normativa comunitaria que obliga a llevar a cabo revisiones periódicas de los permisos en materia de agua, previstos en la Directiva marco para garantizar que se aplican los requisitos de calidad del agua de la UE.

La directiva exige a los Estados miembro que establezcan un programa de medidas para cada demarcación hidrográfica a fin de garantizar el buen estado de las masas de agua europeas, como los ríos y los lagos y cada programa debe incluir medidas para controlar los diferentes tipos de presiones que afectan a las masas de agua, como las captaciones de agua, los vertidos de fuente puntual y las fuentes difusas de contaminación.

En este contexto, los Estados miembro deben revisar y actualizar periódicamente estas medidas de control, incluidos los permisos concedidos, para determinar si siguen alcanzando sus objetivos y, en caso necesario, actualizarlas.

Sin embargo, Bruselas apunta que la legislación española sólo exige revisiones en situaciones en las que haya nuevos datos, planes o estrategias pertinentes, un nuevo requisito o un cambio por parte del titular del permiso, lo que deja en manos de las autoridades la decisión de si llevar a cabo la revisión o no.

La apertura de un expediente sancionador --que Bruselas también abre a Malta por irregularidades similares-- abre un plazo de dos meses para que las autoridades del Estado miembro presenten soluciones a la Comisión Europea, quien a partir de ahí decidirá si da por buena la respuesta o pasa a la segunda fase del procedimiento, que da otro mes para el diálogo antes de sopesar si elevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).