Bruselas lleva a España ante el TJUE por no transponer las normas de comercio de derechos de emisión

Archivo - Bandera de la UE - Alicia Windzio/dpa - Archivo

BRUSELAS 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha decidido este jueves llevar a España y a Polonia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no haber adaptado a sus legislaciones nacionales las normas comunitarias sobre el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE (RCDE), y ha solicitado al alto tribunal la imposición de sanciones financieras contra los dos países.

La decisión llega un año después de que Bruselas diera un ultimátum de dos meses a España y Polonia en mayo de 2025 mediante un dictamen motivado, alegando entonces que no habían transpuesto en su totalidad la directiva sobre el régimen comunitario de comercio de derechos de emisión, algo que deberían haber hecho antes del 31 de diciembre de 2023.

En concreto, España no ha comunicado a las autoridades europeas la transposición de la reforma general del mercado de CO2, que reduce los permisos gratuitos para contaminar e incluye por primera vez al transporte marítimo. Asimismo, tanto España como Polonia siguen sin aplicar las reglas revisadas para la aviación, diseñadas para elevar la ambición climática y aplicar el plan internacional de compensación de carbono.

La Comisión ya envió una carta de emplazamiento a España en enero de 2024 y un dictamen motivado en mayo de 2025, que son las dos fases previas de diálogo en el marco de un expediente sancionador.