Los buitres mantienen bacterias propias de cada especie a pesar de alimentarse de la misma carroña, según un estudio

Grupo de buitres leonados en los pirineos catalanes - PILAR OLIVA-VIDAL

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un estudio ha revelado que cada especie de buitre, a pesar de alimentarse de los mismos cadáveres, mantiene sus propias comunidades de bacterias. La investigación, liderada por el Instituto Pirenaico de Ecología (IPE-CSIC) y el Instituto de Investigación en Recursos Cinérgicos (IREC-CSIC), ha analizado 155 aves pertenecientes a las cuatro especies de buitre europeas y al milano real en los Pirineos.

El estudio, publicado en 'Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America' (PNAS), busca entender cómo se organizan las bacterias que ingieren estos pájaros carroñeros de los cuerpos en descomposición de los que se alimentan, una dieta llena de microorganismos que supone un desafío para otros vertebrados.

Para ello, los investigadores tomaron muestras de comunidades bacterianas en aves en libertad entre 2017 y 2022, capturadas en el Pirineo aragonés, Cataluña y el País Vasco. Los individuos analizados pertenecían a las cuatro especies de buitres que viven en Europa: el quebrantahuesos ('Gypaetus barbatus'), buitre leonado ('Gyps fulvus'), alimoche común ('Neophron percnopterus') y buitre negro ('Aegypius monachus'), además del milano real ('Milvus milvus'), una rapaz que también se alimenta de carroña, aunque no de forma exclusiva.

Tras tomar muestras de cara, boca, tráquea y cloaca, y analizarlas en el laboratorio, los resultados mostraron que la especie es el factor que más influye en la composición del microbioma, el conjunto de microorganismos como bacterias, virus y hongos que viven dentro y sobre el cuerpo del animal, algo que, en el caso de las aves carroñeras, han afirmado los investigadores, apenas se había estudiado en condiciones naturales.

De este modo, la especie explica el 18% de las diferencias entre las muestras de ADN analizadas, frente al 9% atribuido a la zona del cuerpo. Ambos factores, además, interactúan de modo que las variaciones entre especies dependen de la región anatómica analizada.

"Los buitres constituyen un modelo natural extraordinario para estudiar las relaciones entre los animales y los microorganismos. Se alimentan habitualmente de cadáveres en diferentes fases de descomposición, pero hasta ahora sabíamos relativamente poco sobre cómo se organizan las comunidades bacterianas en su organismo y qué factores determinan su composición", ha detallado el investigador del IPE, del IREC y autor principal del estudio, Antoni Margalida.

En este contexto, el investigador de la Universidad de Heidelberg Michael Wink ha resaltado que uno de los hallazgos más "interesantes" es que no existe un único microbioma característico de los buitres, sino que cada uno mantiene comunidades diferentes, aunque se alimenten del mismo cadáver y entren en contacto con las bacterias similares.

Asimismo, cada zona del cuerpo del buitre alberga también su propia comunidad microbiana: en la cloaca predominan las bacterias del aparato digestivo, mientras que en la cara y la tráquea abundan más las de origen ambiental y las asociadas al sistema respiratorio.

Desde el CSIC han aclarado, además, que el trabajo, que incluyó en su muestreo animales de todas las edades, ha revelado también que los polluelos de especies como el quebrantahuesos o el alimoche presentan comunidades bacterianas menos diversas y diferentes de las de las aves de más edad, lo que indica que el microbioma se forma a medida que el animal crece y empieza a alimentarse de carroña.

RESULTADOS ESPECIALMENTE RELEVANTES EN ESPAÑA

Los investigadores han señalado que estos resultados son especialmente relevantes en España, que alberga las poblaciones de aves carroñeras más importantes de Europa.

Asimismo, han subrayado que los resultados podrían ayudar a desarrollar en el futuro herramientas de seguimiento sanitario para detectar alteraciones en las comunidades bacterianas de estas aves o para estudiar cómo influyen en la salud factores como la alimentación, la edad o las condiciones ambientales.

"Conocer las bacterias que viven en los buitres nos ayuda a comprender mejor cómo se adaptan a consumir carroña y abre nuevas vías para proteger su salud y mejorar su conservación", han concluido los investigadores.