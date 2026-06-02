CaixaForum Madrid inaugura la experiencia inmersiva 'Somos Naturaleza', una muestra para reconectar con el planeta

Arte, ciencia y tecnología se alían en la nueva experiencia inmersiva de CaixaForum Madrid, Somos Naturaleza. - CAIXAFORUM

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

CaixaForum Madrid ha presentado este martes su nueva experiencia inmersiva, titulada 'Somos Naturaleza', que tiene el objetivo de sumergir a los visitantes en la fragilidad del mundo natural, a la vez que invita a reflexionar sobre la biodiversidad y el papel del ser humano en su preservación.

La muestra, producida y distribuida por OASIS Immersive Studios en colaboración con National Geographic, propone un viaje sensorial por la belleza y fragilidad del planeta a través de tres ámbitos que ofrecen distintas perspectivas sobre el mundo natural y apelan a la acción colectiva.

La directora de CaixaForum Madrid, Isabel Fuentes, y el cofundador y presidente de OASIS Immersive Studios, Denys Lavigne, han presentado la exposición, concebida como una experiencia inmersiva que combina arte digital, escenografía y contenidos educativos para acercar al público a la riqueza de la flora y la fauna.

'Somos Naturaleza' surge en el contexto de los acuerdos alcanzados en la COP15 de Montreal, en la que cerca de 200 países se comprometieron a revertir la pérdida de biodiversidad y proteger el 30% de los ecosistemas para 2030. En este sentido, la muestra pone el foco en las principales amenazas señaladas por el IPBES, como el cambio climático, la alteración de los usos del suelo y el mar, la sobreexplotación de especies, la contaminación o la introducción de especies invasoras.

"La exposición transmite un mensaje esperanzador y también invita a una toma de conciencia individual subrayando, al mismo tiempo, el impacto de los esfuerzos colectivos". "Cuidar la biodiversidad es una tarea compartida en la que la acción coordinada y la suma de compromisos individuales son clave para lograr avances reales", ha asegurado Isabel Fuentes.

Por su parte, la directora sénior de Desarrollo de Negocio de National Geographic Society, Cynthia Doumbia, ha destacado que el proyecto "ofrece una forma innovadora e inspiradora de involucrar al público en los problemas ambientales más acuciantes de nuestro tiempo", mientras que Lavigne ha señalado que el objetivo es "infundir esperanza e incentivar la acción colectiva a través de la belleza, la emoción y el conocimiento".

ACTIVIDADES PARALELAS

Como complemento a la exposición, CaixaForum Madrid ha organizado un programa de actividades dirigido especialmente al público familiar. Entre ellas, destaca el ciclo otoñal 'Pequeños cinéfilos: Todos somos naturaleza', con proyecciones como 'Salvajes', 'Zorro y liebre salvan el bosque', 'Las maravillas del mar', narrado por Arnold Schwarzenegger, y 'Pequeños relatos de la naturaleza'.

Además, se ofrecerán visitas familiares con propuestas de mediación al final del recorrido, que incluyen dinámicas como 'El equilibrio que nos sostiene', centrada en la interconexión de los ecosistemas, e 'Ideas de interdependencia', que invita a los visitantes a construir redes que ilustran la relación entre especies.