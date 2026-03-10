El cambio climático duplica el tiempo en que el calor impide hacer actividades físicas con seguridad, según un estudio

Archivo - Una persona en bicicleta - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El cambio climático desde la década de 1950 ha duplicado la cantidad de tiempo por año que millones de personas en todo el mundo deben soportar un calor tan extremo que no pueden realizar actividades físicas cotidianas de forma segura, concluye un nuevo estudio de la Universidad Estatal de Arizona (Estados Unidos). Los investigadores publican sus hallazgos en la revista 'Environmental Research: Health'.

La mayoría de los estudios sobre el calor se centran en la sensación térmica. Este plantea qué puede hacer un cuerpo humano de forma segura con ese calor, tal y como se pregunta la coautora Jennifer Vanos, profesora asociada de la Facultad de Sostenibilidad de la Universidad Estatal de Arizona.

Un objetivo importante de la investigación es identificar poblaciones y regiones vulnerables para priorizar las medidas de protección contra el calor extremo. Sin embargo, los investigadores también enfatizaron la importancia de frenar el calentamiento global mediante la reducción del uso de combustibles fósiles.

"A menos que dejemos de quemar petróleo, carbón y gas, las limitaciones a la habitabilidad causadas por el calor extremo solo se volverán más comunes y generalizadas, en particular a medida que la población mundial envejece", expone el primer autor Luke Parsons de la ONG estadounidense The Nature Conservancy.

En los últimos 20 años, los adultos jóvenes (de 18 a 40 años) han enfrentado aproximadamente el doble de horas al año de "graves limitaciones de habitabilidad" relacionadas con el calor que las personas de la misma edad entre 1950 y 1979, según el estudio. Los adultos de 65 años o más experimentaron aproximadamente un 50% más de horas de calor limitante que sus contrapartes de mediados del siglo XX.

Los investigadores definieron las 'limitaciones graves de habitabilidad' como temperaturas y humedades elevadas que limitarían cualquier actividad más extenuante que barrer el suelo a la sombra. En lugar de basarse en medidas simples de peligro por calor, los investigadores utilizaron un modelo para estimar cuánta actividad física podrían realizar personas de distintas edades en diferentes rangos de calor y humedad sin que su temperatura corporal central aumentara descontroladamente.

Con registros mundiales de mediciones horarias de temperatura y humedad desde 1950 hasta 2024, el equipo calculó cuántas horas al año el calor limitaría la actividad. Superpusieron estos resultados con datos de población mundial para determinar quiénes están más expuestos. En algunas regiones tropicales y subtropicales, el calor restringe la actividad al aire libre de los adultos mayores entre un cuarto y un tercio del año, según el estudio.

Para los adultos jóvenes sanos, las restricciones de calor severas afectan una parte relativamente pequeña del año, aunque esa proporción está aumentando. Para los adultos mayores, el cambio es más drástico. En promedio, ahora enfrentan restricciones de calor severas durante más del 10% de todas las horas del año.

A nivel mundial, los adultos jóvenes estuvieron expuestos a un promedio de 25 horas al año de graves limitaciones de habitabilidad durante el período 1950-79. Esta cifra aumentó a unas 50 horas al año en el período 1995-2024. Los adultos mayores, cuyos cuerpos tienen menor capacidad para regular el calor, estuvieron expuestos a unas 600 horas al año de calor limitante para la vida en el período anterior. Esta cifra aumentó a unas 900 horas al año en el período posterior.

El suroeste y el este de América del Norte se encuentran entre las regiones con el mayor aumento del calor limitante para la vida, junto con el sur de América del Sur, la región del Sahara oriental de África, gran parte de Europa, el suroeste y este de Asia, y el sur de Australia.

En Estados Unidos en general, los adultos mayores experimentan ahora alrededor de 270 horas de condiciones de calor severamente limitado por el año, en comparación con las 200 horas en la década de 1950. Varias áreas en el sur y suroeste de Estados Unidos muestran cientos de horas al año de limitaciones severas.

El sur y el suroeste de Asia experimentan la mayor cantidad de horas de limitaciones al año. En Qatar, por ejemplo, los adultos jóvenes experimentaron 382 horas al año de graves limitaciones de habitabilidad entre 1950 y la década de 1970. Desde mediados de la década de 1990 hasta 2024, esa cifra aumentó a 866 horas al año, un incremento de 484 horas. La exposición de los adultos mayores aumentó en 520 horas, superando las 2.820 horas al año, durante el mismo período. Esto significa que los adultos mayores en Qatar ahora enfrentan graves limitaciones durante aproximadamente un tercio del año.

En Camboya, Tailandia y Bangladesh, los adultos mayores experimentan actualmente graves limitaciones durante entre un cuarto y un tercio del año. En comparación con la década de 1950, ahora disfrutan de 686 horas adicionales en Camboya, 568 horas en Tailandia y 390 horas en Bangladesh. Muchas personas en estos países tienen una capacidad limitada para soportar el calor debido a dificultades económicas o de otra índole.

En 2024, el año más caluroso registrado, más del 43% de los adultos jóvenes y casi el 80% de los adultos mayores experimentaron al menos algunos períodos en los que el calor y la humedad limitaron gravemente la habitabilidad. Esto representa un aumento con respecto al 27% y el 70% en la década de 1950.

El acceso a refrigeración, infraestructura y protecciones en el lugar de trabajo puede limitar la exposición al calor peligroso, pero el acceso está lejos de ser universal incluso en países ricos como Estados Unidos.

A medida que la población mundial crece y envejece, muchas más personas se enfrentarán a períodos más largos en los que la actividad cotidiana habitual será insegura. Se prevé que regiones ya lo suficientemente cálidas como para imponer graves limitaciones de habitabilidad debido al calor, como el África subsahariana y el sur de Asia, también experimenten un rápido crecimiento demográfico, según los autores del estudio.

Los investigadores observaron que han surgido limitaciones generalizadas de habitabilidad con poco más de 1 grado Celsius de calentamiento global impulsado por la actividad humana. "Esperamos que este trabajo impulse reducciones rápidas de emisiones para frenar el calentamiento global y limitar los impactos futuros del calor extremo", escriben los autores.

"También esperamos que este trabajo pueda utilizarse para identificar las regiones con mayor riesgo de calor extremo en función de la exposición de la población, la vulnerabilidad y las limitaciones térmicas, con el fin de orientar los esfuerzos de adaptación".