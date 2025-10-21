Cazadores superan 1.100 censos de bandos de perdiz con el Observatorio Cinegético, un 21,3% más, según Artemisan

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los cazadores han superado los 1.100 censos de bandos de perdiz con el Observatorio Cinegético y han incrementado los censos realizados en un año en un 21,3%, frente a los 937 registrados en 2024, según ha informado la Fundación Artemisan.

El Observatorio Cinegético es una herramienta de la Fundación Artemisan que une los esfuerzos de cazadores y científicos para la monitorización de especies con el objetivo de conocer el estado de sus poblaciones y mejorar su conservación.

De este modo, los participantes en este proyecto han realizado recorridos de 8 a 10 kilómetros (km) y han registrado en tiempo real en la aplicación 'CensData' las observaciones de bandos de perdices jóvenes y adultas avistados, una información que indica que es "vital" para conocer el estado de sus poblaciones y en particular para conocer el éxito reproductor de la especie este año.

En concreto, durante la campaña de especies residentes que se ha desarrollado este pasado verano --durante los meses de julio, agosto y septiembre-- 313 colaboradores han realizado un total de 1.137 censos en toda España y han recorrido 9.916 kilómetros, para lo que han invertido 884 horas.

Además, en total, se han realizado censos en 14 comunidades autónomas. Las regiones que más transectos han registrado han sido Extremadura (391), Castilla-La Mancha (135), Andalucía (111), Aragón (99), Castilla y León (92) y Cataluña (91), seguidas por La Rioja, la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid.