La CNMC investiga posibles prácticas anticompetitivas en el sector de los trabajos aéreos

MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) investiga posibles acuerdos o prácticas concertadas para manipular licitaciones públicas de servicios aéreos de prevención y extinción de incendios, transporte sanitario, y búsqueda y salvamento.

Entre el 27 y el 30 de enero, la CNMC inspeccionó las sedes de varias empresas del sector, con la colaboración de algunas autoridades de competencia autonómicas en sus respectivas localidades, como ha detallado en un comunicado.

Estas inspecciones son un paso preliminar en la investigación y no prejuzga su resultado final ni la culpabilidad de las empresas. La CNMC añade que, si a raíz de la inspección se encontrasen indicios de prácticas prohibidas, se incoará un expediente sancionador.

La CNMC recuerda que los acuerdos entre competidores constituyen una infracción muy grave de la normativa de competencia, que puede conllevar multas de hasta el 10 % del volumen de negocio total de las empresas sancionadas.