Crean un atlas mundial de ADN ambiental para conocer la biodiversidad de los hongos de los ecosistemas acuáticos

Un atlas mundial de ADN ambiental explica la diversidad de los hongos de los ecosistemas acuáticos - CEU

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un equipo internacional de investigadores, del que forma parte Rafael Carballeira, profesor de la Universidad CEU San Pablo, a partir del proyecto FunAqua, ha creado un conjunto de datos de alcance mundial que permite conocer la biodiversidad de los hongos presentes en ecosistemas acuáticos a través del ADN ambiental.

El trabajo, publicado en la revista científica Scientific Data, revista del grupo Nature, reúne datos procedentes de 1.452 puntos de muestreo de 87 países de todos los continentes, según ha informado el CEU.

En total, los investigadores analizaron mediante técnicas de secuenciación genética 2.375 muestras ambientales, de las cuales 1.076 procedían de sedimentos y 1.299 de agua filtrada. El resultado ofrece una amplia panorámica de la diversidad fúngica acuática a escala mundial: el conjunto de datos contiene 50.152 unidades taxonómicas operativas (OTUs) de hongos, grupos definidos a partir de la similitud de sus secuencias de ADN.

Una de las claves de FunAqua es el empleo del ADN ambiental (eDNA). Los organismos dejan pequeñas trazas de material genético en el entorno en el que viven. Analizando el ADN presente en muestras de agua o sedimentos, los científicos pueden detectar numerosos organismos sin necesidad de cultivarlos en el laboratorio ni observarlos directamente.

En este proyecto se ha empleado metabarcoding y secuenciación de la región ITS, utilizada habitualmente como un "código de barras" genético para identificar hongos. Esto ha permitido estudiar de manera comparable muestras procedentes de ecosistemas muy diferentes y construir una visión global de su biodiversidad.

El atlas incluye tanto ecosistemas de agua dulce como marinos, con muestras procedentes de lagos, ríos y otros ambientes acuáticos de todo el planeta. Junto a los datos genéticos, FunAqua incorpora información ambiental y fisicoquímica de las muestras, lo que permitirá estudiar no solo qué hongos aparecen en cada lugar, sino también qué factores ambientales pueden estar relacionados con su distribución.

Los hongos acuáticos, aunque suelen recibir menos atención que otros organismos, son actores fundamentales en el funcionamiento de los ecosistemas acuáticos. Su actividad influye directamente en los ciclos del carbono y reciclaje de los nutrientes, en la calidad del agua de lagos y embalses, y en la capacidad de ríos, lagos y humedales para mantener su biodiversidad y recuperarse de las perturbaciones ambientales o humanas.

Sin embargo, la diversidad y distribución global de los hongos acuáticos continúa estando mucho menos documentada que la de otros microorganismos acuáticos o que la de los propios hongos terrestres. Las técnicas de secuenciación genética están revelando, además, una diversidad que durante décadas había pasado inadvertida mediante los métodos tradicionales de cultivo y observación microscópica.

Más allá de describir la biodiversidad encontrada, uno de los principales valores de FunAqua es que los datos generados quedan a disposición de la comunidad científica para su reutilización. Esta información podrá servir como punto de partida para nuevas investigaciones sobre biodiversidad, biogeografía y funcionamiento de los ecosistemas acuáticos, así como para estudiar los factores ambientales que determinan la presencia y distribución de distintas comunidades de hongos.

Además, FunAqua se plantea como un recurso vivo: sus responsables prevén incorporar periódicamente nuevos datos de metabarcoding, ampliando progresivamente la información disponible sobre la biodiversidad fúngica acuática mundial.