España, Italia, Austria y Luxemburgo defienden mantener el programa medioambiental LIFE en el próximo presupuesto UE

Archivo - Reflejo de una persona junto a una bandera de la Unión Europea (UE). - Christoph Soeder/dpa - Archivo

BRUSELAS 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

España, junto con Italia, Austria y Luxemburgo, defenderán este jueves en la reunión de ministros de Medio Ambiente de la UE la continuidad del programa LIFE como instrumento financiero específico para las políticas de medio ambiente y acción climática dentro del próximo marco financiero europeo para el periodo 2028-2034, ante el temor de que su integración en fondos más amplios --tal y como plantea Bruselas-- reduzca su visibilidad, financiación y capacidad de actuación sobre el terreno.

El Gobierno tiene la intención de abordar este asunto con el objetivo de "abrir una reflexión política" sobre cómo garantizar que la futura arquitectura presupuestaria de la UE siga contando con herramientas específicas para aplicar las políticas medioambientales, según han indicado fuentes diplomáticas.

En el documento conjunto, los cuatro países recuerdan que LIFE es "el único instrumento financiero de la UE dedicado exclusivamente al medio ambiente y a la acción climática" y destacan que, desde su creación en 1992, ha cofinanciado más de 6.000 proyectos y movilizado más de 12.000 millones de euros, contribuyendo a trasladar los objetivos ambientales europeos a "resultados concretos sobre el terreno".

Las capitales alertan además de que, en el actual debate abierto sobre el futuro presupuesto comunitario, existe "un riesgo claro" de que tanto los instrumentos especializados como la ambición medioambiental "se diluyan".

En particular, señalan que una eventual integración de LIFE en mecanismos financieros más amplios, como el futuro Fondo Europeo de Competitividad, como se recoge en la propuesta de la Comisión, podría traducirse en una pérdida de financiación específica y en que los objetivos medioambientales queden subordinados a otras prioridades.

"El futuro del programa LIFE va más allá del ámbito estrictamente presupuestario y forma parte del debate más amplio sobre la coherencia entre la ambición medioambiental de la Unión y los Instrumentos destinados a su aplicación", señalan los cuatro países, que defienden preservar su papel en ámbitos como la biodiversidad, la restauración de la naturaleza y la acción climática.

Este será uno de los principales asuntos que España planteará en la reunión titulares del ramo, cuyo orden del día incluye además un balance de las negociaciones sobre la revisión de las normas de emisiones de CO2 para turismos y furgonetas, un debate sobre el papel de los servicios relacionados con la naturaleza para la competitividad europea y otro intercambio de opiniones sobre la aplicación de la estrategia europea de resiliencia hídrica un año después de su adopción.