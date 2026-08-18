España registra 254.730 hectáreas quemadas hasta el 17 de agosto, por primera vez menos que en verano de 2025

Imagen de zona afectada por el incendio de Niebla (Huelva). - Clara Carrasco - Europa Press

MADRID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

España ha registrado un total de 254.730 hectáreas (ha) quemadas entre el 1 de enero y el 17 de agosto de 2026, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). Se trata de la primera vez desde que arrancó la campaña de incendios forestales de este año que la superficie forestal afectada se sitúa por debajo de la registrada en el mismo periodo de 2025, cuando la cifra de hectáreas quemadas era de 295.580.

En base al avance facilitado por las comunidades autónomas (CCAA), complementado con información del Sistema de Información de Incendios Forestales de la Comisión Europea (EFFIS) de Copernicus, Transición Ecológica informa de que se han contabilizado 6.685 siniestros este año, de los que 4.382 han sido conatos, es decir, que sólo han afectado a una hectárea.

Además, se han registrado 42 grandes incendios forestales, aquellos cuya superficie forestal quemada supera las 500. Estos acumulan 223.872,57 hectáreas de superficie forestal afectada. Del conjunto de la superficie afectada, 127.025,78 hectáreas corresponden a superficie arbolada; 115.237,39, a vegetación leñosa no arbolada, y 12.466,49, a vegetación herbácea.

De acuerdo con los datos proporcionados por MITECO, es el primer año del decenio que la superficie arbolada supera a la suma de las superficies no arbolada.

En comparación, el año pasado, la cifra de hectáreas quemadas a 17 de agosto era de 295.580, es decir, un 13,9% más que ayer. Además, se habían registrado 55 grandes incendios forestales en el mismo periodo. En total, el 2025 finalizó con 393.079 ha quemadas en España, la peor cifra desde 1994.

La oleada de incendios más grave del verano se registró en agosto, cuando aumentó el número de hectáreas quemadas desde las 45.221 del día 5 hasta las 367.520 del día 19.

La vicepresidenta tercera y ministra del ramo, Sara Aagesen, ha indicado que aunque los últimos datos señalen que a estas alturas de agosto tenemos cifras de hectáreas afectadas por debajo de las registradas en el mismo periodo de 2025, "no se puede bajar la guardia". "Vamos a tener temperaturas muy altas hasta mediados de esta semana. Así que insisto en una llamada a la máxima precaución", ha recalcado la titular del MITECO quien ha incidido en el arranque "muy temprano" de los incendios este verano.

"Julio fue terrible y en las últimas semanas hemos sufrido incendios con una extensión nunca vista en nuestra historia reciente. Es el caso de Burgohondo (Ávila) o Niebla (Huelva)", ha añadido Aagesen.

UN TOTAL DE 8.753 HORAS DE VUELO

Por otro lado, Transición Ecológica ha subrayado que sus aeronaves han acumulado 8.753 horas de vuelo, un 78% que en el mismo periodo de 2025, cuando la cifra se situaba en las 4.912 horas realizadas.

"El dato refleja la intensidad del dispositivo estatal desplegado para apoyar a las comunidades autónomas durante una campaña especialmente exigente. Los medios estatales se movilizan a petición de las CCAA y refuerzan sus capacidades de extinción cuando la evolución de los incendios requiere medios adicionales", ha señalado el Ministerio.

A su vez, ha destacado que mantiene desplegados sus medios de extinción y continúa realizando el seguimiento de la evolución de los incendios "para reforzar, cuando sea necesario, a las CCAA, que son las administraciones competentes en materia de extinción".