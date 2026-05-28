España registrará un descenso térmico a partir del próximo martes

Los termómetros de Sevilla marcan elevadas temperaturas para un mes de mayo. A 27 de mayo de 2026 en Sevilla, Andalucía (España). - Francisco J. Olmo - Europa Press

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

El jefe de departamento de Producción Meteorológica de AEMET, Francisco Javier Rodríguez, ha recordado que los primeros 20 días de mayo los días fueron en general fríos. A partir de entonces se ha registrado un episodio de calor "extraordinario" que aún dura.

De cara a los próximos días, ha avanzado que las temperaturas "de pleno verano" van a seguir en la mayor parte de la Península. "Parece que va a haber un descenso térmico el martes que viene, progresivo en la península. Aún así, como partimos de valores muy altos, aún sale anomalía térmica", ha avanzado.

En lo que se refiere a las precipitaciones, ha indicado que apenas se esperan lluvias para la próxima semana, mientras que la siguiente será seca en el norte y este de la Península. Por otro lado, también ha indicado que el trimestre veraniego será más cálido de lo normal, con mayor probabilidad de que sea así en el norte y este de la Península y "sobre todo" en Baleares.

Además, hay una "ligera mayor probabilidad" de que los próximos tres meses sean más lluviosos de lo normal en el este peninsular y canarias. Aún así, ha puntualizado que la incertidumbre al respecto es alta y que, de todos modos, los veranos en España "siempre son secos".