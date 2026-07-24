Greenpeace pide "hacer política en mayúsculas" tras la declaración de emergencia nacional por fuegos en C.Madrid y Ávila

Vista del humo ocasionado por el incendio forestal en Murias de Ponjos - Fernando Otero - Europa Press

MADRID 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Greenpeace, ante la oleada de inciendios que ha provocado la declaración de emergencia nacional, ha pedido a todas las administraciones (local, autonómica y estatal) que "hagan política en mayúsculas, se coordinen y trabajen unidas", porque, a su juicio, "la única forma de vencer esta crisis es hacerlo juntas, dejando fuera el negacionismo que tiene elevadísimos costes, como se está comprobando".

Para la organización, es necesario un Pacto de Estado para la emergencia climático: "Pero mientras llega, ya hay muchas medidas propuestas que no pueden esperar".

"Los incendios no se extinguen con discursos, ni solo en verano, se extinguen con políticas a todos los niveles que inviertan en prevención y gestión forestal. Los datos muestran que es mucho más costoso apagar un incendio que invertir en su prevención", explica la portavoz de Greenpeace, Celia Ojeda.

Así, Greenpeace urge a realizar un cambio radical frente a los incendios forestales centrado en la prevención y gestión forestal. La ONG considera "imprescindible" el fomento de 'paisajes mosaico' que rompan la continuidad del combustible mediante el pastoreo y la agricultura rural.

De igual forma, defiende que los planes de prevención locales deben implementarse y dotarse de recursos reales, aumentando la concienciación social y mejorando las alertas a la población; y cree que también es "muy necesario" adelantar las restricciones de seguridad ante olas de calor extremo y aumentar la concienciación social sobre el riesgo y la autoprotección, y recuerda que el 95% de los fuegos en el país son causados por negligencias o intencionalidad humana.

También ve importantes las medidas postincendio, que, en su opinión, "deben centrarse urgentemente en frenar la erosión del suelo y controlar la escorrentía para evitar que las cenizas contaminen los cursos de agua, seguidas de acciones que favorezcan la regeneración natural y el desarrollo de planes de restauración para recuperar los ecosistemas y la economía local".

Greenpeace avisa de que los incendios forestales "se han convertido también en una grave amenaza para la salud". "El humo y las cenizas están afectando ya a zonas muy alejadas de los focos de los fuegos. Esto agrava las enfermedades respiratorias, cardiovasculares y de salud mental. El personal de extinción en primera línea se enfrenta a riesgos de quemaduras, asfixia e incluso mortalidad directa en los incendios de alta intensidad", asevera.