El hallazgo de dientes fósiles de un pariente de la mofeta revela su alimentación a base de caracoles, segun un estudio

El origen de las mofetas es muy diverso, según el estudio de la UCM. - SHUTTERSTOCK

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El hallazgo de dientes fósiles del musteloideo 'Trochotherium cyamoides' procedentes del Mioceno medio -hace entre 13 y 11 millones de años-, ha revelado la alimentación de este mamífero a base de caracoles y lo relaciona estrechamente con las mofetas actuales. El descubrimiento, liderado por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), ha tenido lugar en dos yacimientos de Francia y Alemania.

El estudio, publicado en 'Acta Palaeontologica Polonica', ha identificado una mayor diversidad durante el origen de las mofetas y sus parientes más cercanos, que vivieron en Europa central y occidental durante el periodo del Mioceno medio, que en la actualidad, cuando solo existen cuatro géneros de mofetas repartidos por América y el sudeste asiático.

A su vez, los investigadores señalan que la dentición de este mamífero, única entre los carnívoros, ya que su primer molar superior posee una silueta prácticamente circular, les ha permitido conocer la dieta del "peculiar" 'Trochotherium cyamoides'.

En este sentido, precisan que el musteloideo habría sido un carnívoro durófago, que se alimentaba de animales con caparazón o exoesqueleto. Para averiguarlo, los investigadores compararon las mandíbulas y la dentición superior e inferior halladas con las de musteloideos durófagos actuales, como la nutria marina y el mapache cangrejero.

Los resultados reflejaron que el animal se parecía más a otros mamíferos y reptiles fósiles con dientes bajos y redondeados, como algunos marsupiales australianos del Mioceno, que se alimentaban de caracoles terrestres, lo que, han señalado, les dio "la pista".

"Sugerimos que esta especie utilizaba sus molares superior e inferior a modo de mortero para romper la resistente concha protectora de los caracoles, de los que inferimos que se alimentaba", detalla el doctor Diego Sánchez, a cuya tesis doctoral pertenece el resultado.

El grupo de investigadores ha comenzado ahora el análisis de numerosos restos fósiles de mofetas del Mioceno de la Comunidad de Madrid y Cataluña a la espera de encontrar datos nuevos sobre la diversidad y modo de vida de este grupo de mamíferos.