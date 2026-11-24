Primer Premio de la XIX edición del Premio FotoAves 2026 de SEOBirdLife. - TIM BETERAMS

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una fotografía de la silueta de una agachadiza real recortada frente a un sol poniente, captada por Tim Beterams, fotógrafo originario de los Países Bajos y afincado en Suecia, se ha alzado con el primer premio de la XIX edición del certamen FotoAves, convocado por SEO/BirdLife.

En esta edición han participado un total de 378 fotógrafos y fotógrafas procedentes de 15 países, que han presentado 1.130 imágenes al concurso. Todas las obras galardonadas ilustran el calendario FotoAves 2027, ya disponible para su venta en internet y que se podrá adquirir también del 26 al 29 de noviembre en la feria Biocultura Madrid.

El autor ha explicado cómo logró captar el ritual de cortejo del ave: "A partir de mediados de mayo, nada más llegar a la zona de cría, las agachadizas reales comienzan su característico ritual de cortejo ('lekking'). Me di cuenta de que este ejemplar iba a pasar bailando frente al sol poniente, y me alegró conseguir la foto justo cuando intentaba ahuyentar con su 'display' a un rival que se encontraba cerca".

Además del primer galardón, el jurado ha concedido cuatro accésits. El primero ha recaído en el fotógrafo chileno Ignacio Alejandro Aguilar Castelblanco por la imagen de un cauquén sobre un fondo nevado con un reflejo recortado contra el bosque.

Por su parte, José Antonio Chacón Valle ha sido distinguido por un contraluz de una abubilla que alimenta a sus pollos, mientras que Francisco Javier Murcia Requena ha recibido otro accésit por la instantánea de un somormujo lavanco sumergido bajo el agua en busca de alimento. El cuarto reconocimiento ha sido para Luis Miguel Ruiz Gordon por captar el enfrentamiento de dos machos de avutarda en plena época de celo sobre un pastizal.

Las imágenes premiadas forman parte del calendario FotoAves 2027, cuya recaudación contribuye a financiar proyectos de conservación de aves. Además de la venta online, la publicación estará disponible en la isla SEO/BirdLife 68 del Pabellón 3 de IFEMA, en el marco de Biocultura Madrid.

En este espacio, la organización ambiental presentará también sus iniciativas Riet Vell y SEOfood, centradas en compatibilizar la recuperación de la biodiversidad con la rentabilidad de la agricultura ecológica, así como el proyecto 'Campos Vivos', orientado a integrar la naturaleza en la actividad productiva para generar beneficios ambientales, económicos y sociales en el medio rural.