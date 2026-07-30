Los incendios forestales en España y Francia generan aerosoles detectados desde el espacio - ESA

MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Espacial Europea (ESA) ha publicado una imagen, basada en datos del satélite Copernicus Sentinel-5P, capturada el 26 de julio, que muestra el índice de aerosoles sobre España y Francia, tras varios días de propagación de incendios forestales por zonas rurales secas.

Sentinel-5P es una misión Copernicus dedicada a la monitorización de la atmósfera terrestre. Su espectrómetro de última generación, Tropomi, mide gases traza como dióxido de nitrógeno, ozono, formaldehído, dióxido de azufre, metano, monóxido de carbono y aerosoles. Proporciona cobertura global diaria con una resolución espacial sin precedentes.

Los aerosoles que se muestran en esta imagen proceden de tres zonas afectadas por incendios forestales: la región de la Gironda, al oeste de Burdeos (Francia); la región de Ávila, a unos 100 kilómetros al noroeste de Madrid; y una zona al norte de Valencia.

Desde la ESA precisan que los aerosoles emitidos por los incendios forestales "consisten en partículas sólidas microscópicas y gotas de líquido suspendidas en el humo, lo que degrada significativamente la calidad del aire en amplias regiones".