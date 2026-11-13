Investigadores descubren la capacidad de la lluvia para transformar ecosistemas a través de una "química oculta"

Ana Yáñez-Serrano opera un equipo de detección de compuestos orgánicos volátiles. - ALEJANDRO RODRÍGUEZ

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El agua de lluvia, además de limpiar el aire, es capaz de transformar los ecosistemas mediante una mezcla de compuestos orgánicos volátiles (COV), como revela un estudio liderado por la investigadora del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA-CSIC) Ana M. Yáñez-Serrano. La investigación supone la revisión bibliográfica más extensa hasta la fecha del campo temático.

El estudio revela que, el agua de lluvia transporta, entre otras moléculas, los COV, cuya elevada reactividad y asimilación biológica actúan como un motor de transformación de los ecosistemas, según ha afirmado Yáñez-Serrano.

En este sentido, la investigadora ha trasladado en una entrevista difundida por el CSIC que este hallazgo se traduce en implicaciones en la modelización del cambio climático, la interacción suelo-biota-atmósfera, la planificación urbana o la gestión de recursos hídricos y que, a su vez, cambia por completo la comprensión de la lluvia en el medio ambiente.

"Esta nueva visión cambia por completo la perspectiva en disciplinas como la gestión del agua, el urbanismo o los modelos de cambio climático (...) Los COV en la lluvia son el eslabón perdido del ciclo de carbono, por lo que deberíamos empezar a considerarlos en los modelos climáticos", ha indicado.

El artículo muestra que los COV están más presentes en la lluvia de lo que se pensaba hasta entonces, lo que demuestra, según ha destacado la investigadora, que el ciclo de la lluvia se cierra; los COV vuelven a la tierra, se transforman químicamente y completan un ciclo biogeoquímico que hasta ahora, ha subrayado, "no se tenía en cuenta" en las investigaciones.

Por otra parte, el estudio, según ha señalado Yáñez-Serrano, no ha empleado la tecnología tradicional de muestreadores para el análisis de muestras, ya que, según ha precisado, no están diseñados para capturar y preservar la química de los COV en el agua de la lluvia.

Por ello, el equipo de investigación está en el proceso de desarrollo de su propio prototipo de muestreador automático secuencial, que no "interfiera" con el material de estudio, según ha comunicado Yáñez-Serrano.

"Este aparato está fabricado con materiales inertes a los COV (como el vidrio, el teflón o el acero inoxidable). Para capturar la evolución del evento, fracciona la lluvia en tubos individuales cada 50 o 100 mililitros. Y, además, integra un sistema de congelación rápida para detener la actividad bacteriana al instante", ha explicado la científica sobre el nuevo prototipo.

La investigadora del CSIC ha querido recalcar, además, la diferencia entre el enfoque de la lluvia ácida y los descubrimientos químicos llevados a cabo en su estudio.

El objetivo de este análisis, según ha aclarado, es la evaluación de toda la mezcla de COV y sus productos de transformación en la lluvia, para entender las interacciones entre metales, materia orgánica, partículas y microorganismos en la precipitación.

A diferencia de los compuestos de la lluvia ácida, ha precisado, los COV pueden ser emitidos tanto por fuentes naturales, como plantas o microorganismos, como por la actividad humana, con el tráfico, las industrias o los incendios.