Investigadores de la UPM secuencian el genoma del olmo y abren la puerta a su recuperación

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM-CSIC) ha secuenciado por completo el genoma del olmo común, lo que ha marca una hoja de ruta genética para la recuperación del árbol que ha estado al borde de la desaparición, según ha informado la institución.

Durante siglos, los olmos formaron parte inseparable de los caminos, plazas y bosques ribereños de Europa. Sin embargo, en el siglo XX, la llegada de la grafiosis --enfermedad causada por hongos y transmitida por pequeños escarabajos-- arrasó con la mayoría de sus poblaciones. Aún así, algunos ejemplares sobrevivieron y mostraron una resistencia natural que ha permitido iniciar programas de mejora genética y repoblación.

En este contexto, este estudio --realizado junto a investigadores de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural y del Instituto de Ciencias Forestales del INIA-CSIC-- ha logrado descifrar el genoma completo de un olmo resistente a la grafiosis.

El resultado es un mapa genético detallado que reconstruye los 14 cromosomas del olmo y localiza más de 46.000 genes, con información sobre su función y su posible papel en la defensa frente al hongo. De este modo, se trata de la primera vez que se obtiene una secuencia tan completa para esta especie.

Los investigadores señalan que, hasta la fecha, no se disponía de un mapa genómico detallado que permitiese caracterizar los genes de los olmos, incluyendo los responsables de la resistencia a la enfermedad pero, con esta nueva herramienta, los científicos ahora disponen de una hoja de ruta genética que permitirá estudiar los mecanismos moleculares que protegen al árbol frente a la enfermedad.

El investigador Juan Antonio Martín García ha señalado que "esto facilitará la selección y el cruce de individuos resistentes y permitirá acelerar la recuperación del olmo en los ecosistemas europeos".

El avance conseguido con este trabajo se enmarca en una línea creciente de estudios genómicos de especies vegetales de interés ecológico o agronómico. La secuenciación de genomas completos permite acelerar procesos de mejora al facilitar la selección y combinación cuidadosa de los árboles más prometedores y entender cómo funcionan los mecanismos de resistencia a enfermedades.

En concreto, los investigadores construyeron un genoma de aproximadamente 2.100 millones de nucleótidos de ADN. Dentro de este genoma, los elementos repetitivos constituyen más del 80 % de la secuencia. Para la anotación génica se analizó la expresión de los genes en 19 tejidos, incluyendo flores, hojas y raíces en distintos estadios, delimitando más de 46 mil genes, de los cuales se pudieron caracterizar más del 99 %.

Al comparar con otras especies de olmo emparentadas, los investigadores observaron que los genes de resistencia, responsables de parte de la respuesta de las plantas ante patógenos, tienden a agruparse en el genoma de manera homogénea dentro del género.

Además, en el individuo resistente de olmo estudiado, estos grupos de genes presentan una densidad ligeramente superior. El trabajo permite también situar el genoma de los olmos dentro del contexto filogenético del orden 'Rosales' (al que también pertenecen especies como los manzanos o los rosales), lo que proporciona un marco "robusto" para estudios evolutivos y comparativos.

De esta forma, los investigadores afirman que este genoma será una herramienta "clave" para diseñar estrategias de reintroducción y restauración de poblaciones de olmos resistentes en Europa. La base genómica generada podrá servir como plataforma para investigaciones futuras sobre biología de la enfermedad, biotecnología y ecología evolutiva.