Javier Peña, 'influencer' y divulgador ambiental: "Falta empujar mucho para poder llegar a tiempo"

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 'influencer' y divulgador ambiental Javier Peña cree que se están dando "movimientos esperanzadores en muchos ámbitos a nivel financiero, a nivel empresarial y también a nivel político" al ser preguntado por la Cumbre del Clima de Glasgow (COP26) aunque precisa que "luego solo falta empujar mucho para acelerar mucho y poder llegar a tiempo".

En todo caso, es partidario de que haya "consecuencias" para aquellos países que no pongan en práctica las medidas que se acuerden en la cumbre. "Lo que ocurre en España, en China o en Estados Unidos no se queda en esos países, sino que afecta a todos", ha recalcado en una entrevista con Europa Press.

Precisamente, Peña estrenará próximamente 'Hope! Estamos a tiempo', una serie-documental que aborda "qué es lo que habría que hacer y cuáles son las soluciones que se deberían poner en marcha para visualizar un futuro mejor" desde el punto de vista climático. Por ello, asegura que se puede "evitar una catástrofe climática" mediante la "presión a los gobiernos" y, para ello, "confía en la sociedad para movilizarse y hacerse valer".

"Me gustaría que mi hijos no tuvieran que preocuparse por ello, que no tuvieran que aprender lo que es el dióxido de carbono, lo que es el efecto invernadero, porque los adultos estuvieran ocupándose de solucionar el problema", ha afirmado.

Peña, que creció inmerso y fascinado por los animales y por la naturaleza, se dedica a la divulgación para frenar la crisis climática en redes sociales desde 'HOPE!' y cuenta con un grupo de asesores científicos para los vídeos que sube a Facebook e Instagram.

En su opinión, la desconfianza en torno a las Cumbres del Clima es "lógica" cuando, por ejemplo, se ha vuelto a firmar el acuerdo contra la deforestación "que ya se firmó hace varios años y no se cumplió". En este sentido, asegura volverse "escéptico" al escuchar "los mismos grandes discursos". "Hablan del futuro de nuestros hijos, de la responsabilidad histórica, del punto de inflexión, y luego ves la curva de concentración de dióxido de carbono a nivel global, y mientras esos discursos se sucedían, pues no ha parado de aumentar", apostilla.

Por ello, insiste en que los acuerdos que se alcancen en la COP26 si no son vinculantes serán "una declaración de intenciones muy bonita, pero que no obliga a nada". "Si no hay nadie que te fiscalice, no hay nadie que te haga un recuento de hasta qué punto estás cumpliendo lo que has pactado, desde luego, eso hace que los compromisos que se acuerdan en la Cumbre del Clima sean muy frágiles", aviso.

En definitiva, el influencer cree necesario "establecer mecanismos vinculantes y coercitivos para garantizar el cumplimiento de los acuerdos que se fijan para poder hacer frente a la emergencia climática" y opta por poner "sanciones en el caso de que no se cumplan los acuerdos de las cumbres del clima".