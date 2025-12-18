ONG ecologistas alertan de que Bruselas permitirá plaguicidas tóxicos "ilimitados" de aprobarse su ómnibus alimentario

Archivo - El 'Ómnibus de alimentos y piensos' permite plaguicidas tóxicos ilimitados y pone "en riesgo" a la población, según ONG - Soeren Stache/dpa - Archivo

MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

ONG ecologistas, como Amigas de la Tierra o Ecologistas en Acción, han alertado de que la propuesta de la Comisión Europea del paquete 'Ómnibus de alimentos y piensos' permitirá plaguicidas tóxicos "ilimitados", además de poner en riesgo a la población, en caso de aprobarse.

Como han denunciado, la propuesta elimina la obligación de reevaluar de forma periódica el peligro que suponen las sustancias activas establecido por el reglamento de plaguicidas, algo que consideran "esencial" para detectar nuevos daños para la salud y el medio ambiente.

Por todo ello, alertan de que, si la propuesta es finalmente aprobada, el 90% de plaguicidas dejarán de pasar por el proceso de renovación que contempla el reglamento, un proceso que ha permitido la eliminación de 162 sustancias nocivas desde su entrada en vigor en 2011

"Estas Navidades la Comisión Europea nos regala pesticidas tóxicos, un regalo envenenado para la población europea, mientras la industria se frota las manos. La aprobación indefinida de estos pesticidas supone un grave riesgo para la salud y la naturaleza. Entre ellas, hay sustancias que provocan retrasos en el desarrollo infantil y problemas de fertilidad, y otras que conllevan la desaparición de polinizadores como las abejas", afirma Clara Bourgin, portavoz de Soberanía Alimentaria de Amigas de la Tierra Europa.

Bourgin ha añadido que "estos pesticidas podrán permanecer en el mercado de forma indefinida, incluso si se dan pruebas nuevas sobre sus efectos nocivos" mientras que Kistiñe García, portavoz de Ecologistas en Acción, ha enfatizado en que, de modificarse, la nueva normativa dará luz verde a productos nocivos como "insecticidas tóxicos para las abejas, como los neonicotinoides".