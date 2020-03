PACMA pide que no se de "ningún" apoyo económico a la tauromaquia y se aproveche el COVID-19 para prohibirla de una vez

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Partido Animalista contra el Maltrato Animal (PACMA) se opone a que el sector de la tauromaquia reciba algún tipo de financiación para paliar los daños provocados por la crisis del coronavirus (COVID-19) ya que se trata de una actividad "nociva" para la sociedad, por lo que considera que la crisis sanitaria podría servir para alcanzar su reivindicación histórica de prohibir esta actividad "por ley".

"Siempre consideramos que es una buena ocasión para prohibir de una vez por todas los festejos taurinos y este es un buen momento para prohibirla por ley de manera definitiva", ha manifestado a Europa Press la presidenta del PACMA, Laura Duarte.

Este miércoles, el presidente de la Fundación Toro de Lidia, el ganadero Victorino Martín, ha enviado una carta al ministro de Cultura y Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, para pedirle una reunión urgente en la que abordar los daños económicos que sufrirá esta industria cultural en España a consecuencia del COVID-19.

Para Duarte, "por responsabilidad ante la situación grave" se deben prohibir todos los festejos taurinos y además, pide al Gobierno que la tauromaquia "deje de estar subvencionada" esta actividad que ha calificado de "lacra social".

"No estamos de acuerdo con que de ninguna manera se apoye o evite cualquier daño a la tauromaquia porque es nociva para la sociedad y si se destinan ayudas no es a quien deben ir dirigidas. Todas las personas necesitan ahora el apoyo económico del Estado pero la tauromaquia no debe ser destinataria", considera.

En ese sentido, ha añadido que PACMA considera que desde el punto de vista empresarial los toros son una "actividad económica dañina" ante la que se deben establecer legalmente los mecanismos para acabar con ella y no financiarla "ni siquiera en esta situación".

Si bien, ha matizado que no es que vea en el coronavirus una "oportunidad" con la que parezca que el PACMA se "aprovecha de la situación", ha insistido en que la prohibición de los toros es su reivindicación "histórica" y este puede ser un buen momento pero, en todo caso ha reiterado su petición para que el sector no reciba "ningún" apoyo económico con motivo de esta emergencia.