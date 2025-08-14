El PP denuncia la "lejanía" e "insensibilidad" por parte del Gobierno con los españoles afectados por los incendios

Defiende que el Ejecutivo de Sánchez "está llegando tarde a esa lucha contra incendios"

MADRID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Sanidad y Política Social, Carmen Fúnez, ha afeado al Gobierno su "lejanía" e "insensibilidad" con los españoles afectados por los incendios.

"Se pone de manifiesto y destaca aún más la lejanía que tiene el gobierno de Pedro Sánchez y la insensibilidad del gobierno de Pedro Sánchez con los españoles que peor lo pasan en un momento de crisis incendiaria como el que estamos viviendo", ha asegurado Fúnez este jueves en declaraciones a medios sobre los incendios que asolan España.

En este sentido, ha reprochado a Sánchez que sea "un presidente a la fuga", mientras la mayoría de los españoles están "espeluznados e impresionados" por las "imágenes terribles" que se ven de los incendios en toda España. "Un presidente aislado de los españoles, que se protege por los casos de corrupción y eso hace que se aisle completamente en un momento tan grave y tan complejo como el que estamos viviendo en nuestro país en España", ha indicado.

También se ha referido al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, al que ha acusado de emplear una "mal ironía" en los últimos días en mensajes en X sobre los incendios.

Así, ha explicado que en un tuit "cabe lo mismo la sensibilidad que los insultos y que una mal ironía, malentendida como la que ha utilizado el ministro Puente en los últimos días en una situación tan compleja". Además, ha afeado al ministro que este miércoles se reafirmase en sus declaraciones públicas "atacando al dolor que muchos españoles estaban sufriendo".

Por el contrario, Fúnez ha alabado la acción del líder de los 'populares' Alberto Núñez Feijóo, que este miércoles "quiso estar en el puesto de mando de uno de los incendios que asolan Galicia y quiso estar al lado de los presidentes autonómicos como ha estado en contacto con todos ellos en los últimos días y también hablando con muchos de los alcaldes de ciudades asoladas o de municipios asolados por el fuego".

Fúnez también ha lamentado la muerte de la segunda víctima mortal en los incendios forestales de León, que se suma al hombre fallecido en Tres Cantos (Madrid). "Son ya tres las víctimas y por lo tanto queremos trasladarle a su familia, a sus compañeros todo nuestro apoyo, todo nuestro reconocimiento por la labor que ha hecho, por el trabajo que hizo en esos terribles momentos y desde luego todo nuestro cariño", ha indicado Fúnez.

RECONOCE EL "TREMENDO TRABAJO" DE EFECTIVOS CONTRA EL FUEGO

En esta misma línea, la 'popular' ha reconocido el "tremendo trabajo" y la "impresionante labor" que están desarrollando todos los efectivos que están luchando contra fuego en todas las comunidades autónomas de España. "Todos ellos además de muchos voluntarios están trabajando de manera incesante y de manera impresionante por salvar muchas vidas y también por salvar nuestro patrimonio natural, por eso desde el Partido Popular queríamos también reconocer ese increíble trabajo y labor que se está desarrollando", ha subrayado.

Igualmente, ha recordado a las personas evacuadas por los incendios. Así, se ha referido a los pueblos pequeños, a "esa España que a veces está tan olvidada por parte de algunos".

Además, a las preguntas de los periodistas, ha destacado que los gobiernos de las comunidades autónomas gobernados por el PP están haciendo "todo lo posible" y poniendo "todos los medios" para intentar terminar y apagar "cuanto antes" los incendios que asolan estas autonomías.

"La situación climatológica no ayuda, efectivamente, pero lo que nosotros tenemos claro es que no solo estamos sobre el terreno. En los puestos de mando están nuestros presidentes autonómicos, están nuestros responsables de lucha contra incendios y tenemos todos los medios puestos al servicio de la lucha contra estos incendios como que también estamos perfectamente coordinados", ha recalcado Fúnez.

En este sentido, ha hecho referencia al incendio de Tres Cantos (Madrid), donde ha dicho que la coordinación por parte de todas las administraciones públicas fue "perfecta" para acabar con las llamas "en un solo día". "Por lo tanto, nosotros lo que estamos haciendo es poner y haciendo todo lo posible cuando otros están llegando tarde, cuando el gobierno de Sánchez está llegando tarde a esa lucha contra incendios", ha indicado.

Finalmente, Fúnez se ha referido a la llegada esta misma mañana a Galicia de dos aviones cisterna Canadair enviados por Francia, "claramente insuficientes" porque España necesita "aún más" ayuda debido a la crisis de incendios.